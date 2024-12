Per continuare a vivere è necessario consumare regolarmente acqua. Altra acqua viene prodotta dall’elaborazione del cibo consumato (metabolismo). Se la quantità di acqua ingerita non corrisponde a un’eguale quantità eliminata, l’acqua si accumula rapidamente, causando malattie e perfino la morte. Una quantità eccessiva di acqua provoca la diluizione degli elettroliti nel corpo, mentre al contrario un deficit di acqua li concentra. Gli elettroliti organici devono essere mantenuti a concentrazioni molto precise. I reni regolano e aiutano a mantenere il bilanciamento corretto tra acqua ed elettroliti.

Il sangue entra in un glomerulo a pressione elevata. La maggior parte della componente liquida del sangue viene filtrata attraverso i piccoli pori del glomerulo, tralasciando le cellule ematiche e la maggior parte delle molecole più grandi, come le proteine. Il liquido chiaro e filtrato entra nello spazio di Bowman e passa nel tubulo che parte dalla capsula di Bowman. Nei soggetti adulti sani, i tubuli renali filtrano circa 180 litri di liquidi ogni giorno. La quasi totalità di questi liquidi (e degli elettroliti in essi contenuti) viene riassorbita dal rene. Solo l’1,5%-2% dei liquidi circa viene escreto attraverso l’urina. Affinché si verifichi il riassorbimento, parti diverse del nefrone sono impegnate attivamente nella secrezione e nel riassorbimento di diversi elettroliti che trasportano l’acqua, mentre altre parti del nefrone variano la loro permeabilità all’acqua in modo da consentire a una quantità minore o maggiore di inserirsi nuovamente in circolo. I dettagli di tali processi sono piuttosto complicati.

La maggior parte di sodio, acqua, glucosio e le altre sostanze filtrate vengono in gran parte riassorbite nel tratto iniziale del tubulo (il tubulo contorto prossimale) e reimmesse nel sangue. Nella parte successiva del tubulo (l’ansa di Henle) avviene lo scambio di sodio, potassio e cloro (riassorbimento). Il liquido rimanente viene perciò fortemente diluito. Il liquido diluito passa attraverso la porzione successiva del tubulo (il tubulo contorto distale), dove avviene lo scambio tra la maggior parte del sodio residuo da una parte e potassio e acido dall’altra.

Il liquido proveniente dai tubuli di diversi nefroni passa nel dotto collettore. Qui, il liquido può proseguire con la stessa diluizione o l’acqua può essere assorbita dal liquido ed essere reimmessa in circolo, rendendo l’urina più concentrata. Il riassorbimento dell’acqua è regolato dall’ormone antidiuretico (prodotto dall’ipofisi) e da altri ormoni. Questi ormoni aiutano a regolare la funzionalità renale e a controllare la composizione dell’urina, in modo da mantenere l’equilibrio elettrolitico.