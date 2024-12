Anche se la maggior parte delle cause che portano a palpitazioni non è seria, generalmente si eseguono accertamenti.

Elettrocardiografia (ECG), a volte abbinata al monitoraggio dinamico

Analisi di laboratorio

A volte diagnostica per immagini, test da sforzo o entrambi

A volte studio elettrofisiologico

Si esegue un ECG. Se l’ECG si esegue in corso di palpitazioni o frequenza cardiaca alterata, la diagnosi è generalmente chiara. Tuttavia, solo alcune delle possibili origini producono alterazioni dell’ECG quando il soggetto non ha palpitazioni in corso. Pertanto, chi soffre di palpitazioni intermittenti potrebbe dover indossare un monitor ECG per un giorno o due (vedere la figura Monitoraggio Holter) o per un periodo più lungo (registratore di eventi) per rilevare eventuali ritmi anomali di durata breve o irregolare. In alcuni soggetti i medici possono inserire sotto la pelle un dispositivo per monitorare il battito cardiaco, chiamato registratore a ciclo (loop recorder), che monitora continuamente il battito cardiaco. Mediante un monitor esterno i medici controllano il registratore a ciclo per la presenza di aritmie. Alcuni prodotti disponibili in commercio, come i fitness tracker, che monitorano la frequenza cardiaca, e altri dispositivi che monitorano i ritmi cardiaci, sono disponibili su smartphone e smartwatch, ma offrono informazioni più limitate.

Si rende necessaria l’esecuzione di analisi di laboratorio. Il medico prescrive un emocromo completo e la misurazione degli elettroliti nel siero, fra cui potassio, magnesio e calcio. Potrebbe inoltre richiedere la misurazione di altre sostanze nel sangue (biomarcatori cardiaci) se il soggetto presenta altri sintomi indicativi di una possibile sindrome coronarica acuta. Il medico misura i livelli di ormone tiroideo nel sangue in caso di sospetta iperattività tiroidea e i livelli di altri ormoni in soggetti che potrebbero avere un feocromocitoma. Possono essere eseguiti altri esami, a seconda delle altre cause sospettate.

Talvolta è necessaria diagnostica per immagini. In soggetti con riscontri ECG indicativi di cardiopatia, i medici svolgono un ecocardiogramma e, in certi casi, una risonanza magnetica per immagini (RMI) del cuore. I soggetti che manifestano sintomi sotto sforzo richiedono un test da sforzo talora associato a ecocardiogramma sotto sforzo o scintigrafia nucleare.

Si esegue l’esame elettrofisiologico (EP) in presenza di sintomi gravi e sospetta aritmia cardiaca pericolosa non rilevata nell’ambito di altri esami. In questo esame, il medico introduce piccoli elettrodi nel cuore attraverso una vena. Gli elettrodi registrano l’attività elettrica cardiaca in maggiore dettaglio rispetto all’ECG.