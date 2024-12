Ipercalcemia (alti livelli di calcio nel sangue)

Liquidi e farmaci per aumentare l’escrezione di calcio

Quando l’ipercalcemia non è grave, spesso è sufficiente correggerne le cause. Ai soggetti con ipercalcemia lieve o condizioni che possono causare ipercalcemia e con funzionalità renale normale in genere viene consigliato di assumere molti liquidi, che stimolano i reni a eliminare il calcio e prevengono la disidratazione.

Il medico può consigliare l’assunzione di integratori di minerali contenenti fosfato, che contribuisce a prevenire l’assorbimento di calcio.

Se i livelli di calcio sono molto elevati o se compaiono sintomi di disfunzione cerebrale o debolezza muscolare, vengono somministrati liquidi e diuretici per via endovenosa, a condizione che la funzionalità renale rimanga normale. La dialisi è una terapia molto efficace, sicura e affidabile, ma in genere viene riservata ai soggetti che presentano un’ipercalcemia grave che non può essere trattata con altri metodi.

Per trattare l’ipercalcemia possono essere utilizzati molti altri farmaci (tra i quali bifosfonati, calcitonina, corticosteroidi e, raramente, plicamicina). Questi farmaci agiscono principalmente rallentando il rilascio di calcio da parte delle ossa.

L’ipercalcemia causata da tumori è particolarmente difficile da trattare. Talvolta è utile un farmaco chiamato denosumab. Se il tumore non può essere trattato, l’ipercalcemia in genere si ripresenta malgrado la migliore terapia eseguita.