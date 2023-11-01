skip to main content
MSD Manuals Ausgabe für Patienten
Sicherheit von Medikamenten während der Schwangerschaft

VonRavindu Gunatilake, MD, Valley Perinatal Services;
Avinash S. Patil, MD, University of Arizona College of Medicine
Überprüft vonOluwatosin Goje, MD, MSCR, Cleveland Clinic, Lerner College of Medicine of Case Western Reserve University
Überprüft/überarbeitet Nov. 2023 | Geändert Juli 2024
Kurzinformationen

Während der Schwangerschaft müssen Frauen möglicherweise Medikamente zur Behandlung neuer oder bestehender Erkrankungen einnehmen. Auch bestimmte Vitamine werden während der Schwangerschaft empfohlen. Vor der Einnahme jeglicher Medikamente (einschließlich rezeptfreier Medikamente) oder Nahrungsergänzungsmittel (einschließlich Heilkräuter) sollte eine schwangere Frau einen Arzt konsultieren. Frauen, die derzeit Medikamente einnehmen und planen, schwanger zu werden, sollten nach Möglichkeit vor der Schwangerschaft einen Arzt konsultieren, um festzustellen, ob diese Medikamente abgesetzt oder gewechselt werden müssen. (Siehe auch Centers for Disease Control and Prevention: Medicine and Pregnancy.)

Die Medikamente oder andere Substanzen, die von einer Schwangeren eingenommen werden, können den Fötus erreichen, indem sie durch die Plazenta diffundieren. Denselben Weg nehmen auch Sauerstoff und Nährstoffe, die für das Wachstum und die Entwicklung des Babys benötigt werden. Diejenigen, die nicht durch die Plazenta diffundieren, können den Fötus aber ebenfalls schädigen, indem sie die Gebärmutter oder die Plazenta beeinträchtigen.

Medikamente oder andere Substanzen, die in der Schwangerschaft eingenommen werden, können verschiedene Auswirkungen auf den Fötus haben:

  • Keine Auswirkungen auf den Fötus und seine Entwicklung

  • Können direkt auf den Fötus einwirken und Schäden und Entwicklungsstörungen verursachen, die zu Fehlbildungen führen oder tödlich enden.

  • Veränderung der Funktion der Plazenta, gewöhnlich durch eine Verengung (Konstriktion) der Blutgefäße, wodurch die Zufuhr an Sauerstoff und Nährstoffen von der Mutter zum Fötus hin verringert wird (was manchmal zu einem untergewichtigen und unterentwickelten Baby führen kann).

  • Bewirken, dass sich die Muskeln der Gebärmutter stark zusammenziehen, und schaden dadurch indirekt dem Fötus, indem die Blutzufuhr verringert wird oder es zu frühzeitigen Wehen und einer Frühgeburt kommt.

  • Wirken sich indirekt auf den Fötus aus (z. B. können Medikamente, die den Blutdruck der Mutter senken, eine Verringerung des Blutflusses zur Plazenta hin verursachen, wodurch die Versorgung des Fötus mit Sauerstoff und Nährstoffen reduziert wird).

Einige Medikamente bleiben im Körper und können nach dem Absetzen weiterwirken. Ein Beispiel hierfür ist Isotretinoin, ein Medikament, das bei Hauterkrankungen eingesetzt wird und sich im Fett unterhalb der Haut einlagert, aus welchem es langsam über Wochen freigesetzt wird. Isotretinoin kann Fehlbildungen verursachen, wenn Frauen innerhalb von 2 Wochen nach Absetzen des Medikaments schwanger werden. Daher wird Frauen dringend geraten, frühestens 3 bis 4 Wochen nach Absetzen des Medikaments schwanger zu werden.

So passieren Medikamente die Plazenta

Ein Teil der Blutgefäße des Fötus befindet sich in den winzigen, haarartigen Auswüchsen (Zotten) der Plazenta, die in die Gebärmutterwand hineinreichen. Das Blut der Mutter durchfließt den Bereich, der die Zotten umgibt (intervillöser Raum). Nur eine dünne Membran (plazentale Membran) trennt das Blut der Mutter aus dem intervillösen Raum vom Blut des Fötus in den Zotten. Medikamente im Blut der Mutter können diese Membran passieren, dringen in die Blutgefäße der Zotten vor und gelangen über die Nabelschnur zum Kind.

Wie sich ein Medikament auf einen Fötus auswirkt, hängt von folgenden Faktoren ab:

  • Stadium der fötalen Entwicklung

  • Stärke und Dosis des Medikaments

  • Durchlässigkeit der Plazenta (wie leicht die Substanz sie passieren kann)

  • Genetische Faktoren bei der schwangeren Frau, die beeinflussen, wie viel des Medikaments aktiv und verfügbar ist

  • Gesundheit der schwangeren Frau (Übelkeit und Erbrechen können zum Beispiel die Aufnahme eines oral eingenommenen Medikaments verringern)

Tabelle
Tabelle

Zeitpunkt der Einnahme und Wirkung von Medikamenten während der Schwangerschaft

Zeitraum

Mögliche fötale Auswirkungen*

Zustand des Fötus

Innerhalb von 20 Tagen nach der Befruchtung

Ein Alles-oder-nichts-Effekt (Tod des Ungeborenen oder keinerlei Auswirkung)

Der Fötus ist sehr widerstandsfähig gegen Fehlbildungen.

3 bis 8 Wochen nach der Befruchtung

Möglicherweise keine Wirkung

Eine Fehlgeburt

Ein offensichtlicher Geburtsfehler

Ein bleibender, jedoch fast unmerklicher Schaden, der erst später im Leben zum Vorschein kommt

Ein erhöhtes Krebsrisiko im Kindesalter infolge der Verabreichung von radioaktivem Jod an die Mutter (zur Behandlung von Schilddrüsenkrebs) oder des Einsatzes einer radioaktiven Substanz für ein bildgebendes Verfahren (wie z. B. Radionuklidangiografie)

Die Organe des Fötus entwickeln sich. Die Gefahr einer pränatalen Fehlbildung ist nun besonders hoch.

Zweites und drittes Trimester

Veränderungen im Wachstum und in der Funktionsweise der normal geformten Organe und des Gewebes

Unwahrscheinlich, dass offensichtliche Geburtsfehler verursacht werden

Unbekannte Langzeiteffekte

Die Organentwicklung ist vollständig abgeschlossen.

* Nur bestimmte Medikamente haben wahrscheinlich eine schädigende Wirkung.

Staatliche Behörden, die die Arzneimittelsicherheit überwachen, stufen Medikamente auf der Grundlage des aktuellen Wissensstands über die Sicherheit während der Schwangerschaft ein. In den USA liefert die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) Informationen über die Arzneimittelsicherheit während der Schwangerschaft (siehe FDA: Medicine and Pregnancy ). Das Wissen über die Arzneimittelsicherheit während der Schwangerschaft basiert auf Forschungen an Menschen und Tieren und auf Nebenwirkungen, die von Personen gemeldet werden, die das Medikament eingenommen haben. Im Allgemeinen beraten Ärzte schwangere Frauen über die Einnahme von Medikamenten basierend auf den vorliegenden Forschungserkenntnissen, die Bedeutung der Medikamente für die Gesundheit der schwangeren Frau, und inwieweit andere Behandlungen verfügbar sind, die für die schwangere Frau oder den Fötus weniger riskant sind. Medikamente werden während der Schwangerschaft verabreicht, wenn der Nutzen die Risiken überwiegt.

Tabelle
Tabelle

Medikamente und Risiko für Probleme während der Schwangerschaft*

Beispiele

Mögliche Probleme

Angstlösende Medikamente

Benzodiazepine (z. B. Diazepam, Alprazolam oder Lorazepam)

Wenn erst spät in der Schwangerschaft eingenommen, kann es zu stark verlangsamter Atmung oder einem Entzugssyndrom (mit Reizbarkeit, Zittern und übermäßigen Reflexen) beim Neugeborenen führen.

Antibiotika

Aminoglykoside (z. B. Amikacin, Gentamicin, Neomycin, Streptomycin und Tobramycin)

Schädigung des Ohrs des Fötus (Ototoxizität), die zu unterschiedlich stark ausgeprägter Taubheit führen kann

Chloramphenicol

Abbau roter Blutkörperchen bei Frauen oder Föten mit einem G6PD-Mangel

Möglicherweise Grey-Syndrom (ein ernstes und oft tödliches Krankheitsbild)

Fluorchinolone (z. B. Ciprofloxacin, Ofloxacin, Levofloxacin und Norfloxacin)

Mögliche Abnormitäten der Knochen und Gelenke (nur bei Tieren beobachtet)

Nitrofurantoin

Abbau roter Blutkörperchen bei Frauen oder Föten mit einem G6PD-Mangel

Primaquin

Abbau roter Blutkörperchen bei Frauen oder Föten mit einem G6PD-Mangel

Sulfonamide (z. B. Sulfasalazin und Trimethoprim-Sulfamethoxazol)

Wenn erst spät in der Schwangerschaft verabreicht, Gelbsucht, und ohne Behandlung auch Gehirnschäden (Kernikterus) beim Neugeborenen

Bei Sulfasalazin ist das Risiko von Komplikationen wesentlich geringer.

Abbau roter Blutkörperchen bei Frauen oder Föten mit einem G6PD-Mangel

Tetracyclin

Verlangsamtes Knochenwachstum, dauerhafte Gelbfärbung der Zähne und erhöhtes Risiko von Karies beim Kind

Gelegentlich kommt es bei Schwangeren zum Leberversagen.

Trimethoprim

Schädigung des Gehirns und Rückenmarks (Neuralrohrdefekte), wie z. B. Spina bifida

Antikoagulanzien

Faktor-Xa-Hemmer wie z. B. Rivaroxaban, Apixaban oder Edoxaban

Mögliches Blutungsrisiko bei der Schwangeren oder dem Fötus

Heparin oder Enoxaparin

Führt in seltenen Fällen zu Thrombozytopenie (Rückgang der Anzahl an Blutplättchen, die zur Blutgerinnung beitragen) bei der Schwangeren, verursacht möglicherweise übermäßige Blutungen.

Warfarin

Geburtsfehler, einschließlich Knochenverformungen, geistige Behinderung, kongenitale Katarakte und andere Probleme mit den Augen beim Fötus

Blutungsstörungen beim Ungeborenen und der Schwangeren

Antidepressiva

Bupropion

Mögliches Risiko für Geburtsfehler im ersten Trimester; wahrscheinlich sicher während der Schwangerschaft

Citalopram

Wenn im ersten Trimester eingenommen, erhöhtes Risiko für Geburtsfehler (insbesondere Herzfehler)

Wenn im dritten Trimester eingenommen, Entzugssyndrom (mit Schwindel, Angstgefühlen, Reizbarkeit, Erschöpfung, Übelkeit, Schüttelfrost und Muskelschmerzen) und persistierende pulmonale Hypertonie beim Neugeborenen (die Lungenarterien bleiben nach der Geburt verengt, wodurch die Durchblutung der Lunge und damit der Sauerstoffgehalt im Blut eingeschränkt wird)

Escitalopram

Wenn im dritten Trimester eingenommen, Entzugssyndrom und persistierende pulmonale Hypertonie beim Neugeborenen

Fluoxetin

Wenn im dritten Trimester eingenommen, Entzugssyndrom und persistierende pulmonale Hypertonie beim Neugeborenen

Paroxetin

Wenn im ersten Trimester eingenommen, erhöhtes Risiko für Geburtsfehler, insbesondere Herzfehler

Wenn im dritten Trimester eingenommen, Entzugssyndrom und persistierende pulmonale Hypertonie beim Neugeborenen

Sertralin

Wenn im dritten Trimester eingenommen, Entzugssyndrom und persistierende pulmonale Hypertonie beim Neugeborenen

Venlafaxin

Wenn im dritten Trimester eingenommen, Entzugssyndrom

Antiemetika (gegen Übelkeit)

Doxylamin und Pyridoxin (Vitamin B6)

Kein erhöhtes Risiko für Geburtsfehler

Metoclopramid

Wenn im dritten Trimester und/oder während der Entbindung eingenommen, können beim Neugeborenen potenziell ungewöhnliche Muskelbewegungen (extrapyramidale Symptome) oder eine Bluterkrankung (Methämoglobinämie) auftreten.

Meclizin

Beobachtung von Geburtsfehlern bei Tieren

Ondansetron

Keine schlüssigen Belege für Geburtsfehler bei Tieren

Wenn im ersten Trimester eingenommen, möglicherweise Risiko für angeborene Herzerkrankungen

Promethazin

Keine schlüssigen Belege für Geburtsfehler bei Tieren

Mögliches Blutungsrisiko beim Neugeborenen

Antimykotika

Amphotericin B

Kein erhöhtes Risiko für Geburtsfehler, allerdings wurden auch keine wissenschaftlich fundierten Studien an schwangeren Frauen durchgeführt

Fluconazol

Kein erhöhtes Risiko für Geburtsfehler nach einer einzelnen niedrigen Dosis

Wenn in hohen Dosen während des gesamten oder einem Großteil des ersten Trimesters eingenommen, erhöhtes Risiko für Geburtsfehler wie z. B. Anomalien an Herz, Gesicht, Schädel, Rippen und Gliedmaßen

Miconazol

Kein erhöhtes Risiko von Geburtsfehlern, wenn das Mittel auf die Haut aufgetragen wird

Bei oraler Einnahme Nebenwirkungen in Tierstudien

Beim Einführen in die Scheide kein erhöhtes Risiko für Geburtsfehler

Terconazol

Kein erhöhtes Risiko für Geburtsfehler

Beim Einführen in die Scheide kein erhöhtes Risiko für Geburtsfehler

Antihistaminika

Loratadin

Bei männlichen Neugeborenen möglicherweise ein Geburtsfehler der Harnröhre, deren Mündung sich am falschen Ort am Penis befindet (Hypospadie); während der Schwangerschaft wahrscheinlich unbedenklich

Meclizin

Geburtsfehler bei Nagetieren, aber ohne Nachweis dieser Wirkung beim Menschen

Blutdrucksenkende Medikamente

Aldosteron-Antagonisten (Medikamente, die die Wirkung des Hormons Aldosteron hemmen), wie z. B. Spironolacton und Eplerenon

Mögliche Entwicklung weiblicher Merkmale bei männlichen Föten mit Spironolacton

Kein erhöhtes Risiko für Geburtsfehler bei Tieren mit Eplerenon, allerdings wurden auch keine wissenschaftlich fundierten Studien an schwangeren Frauen durchgeführt

Hemmstoffe des Angiotensin-konvertierenden Enzyms (ACE-Hemmer)

Wenn spät in der Schwangerschaft eingenommen, möglicherweise Nierenschäden beim Fötus, Reduzierung der Flüssigkeitsmenge, die den Fötus umgibt (Fruchtwasser) und Fehlbildungen an Gesicht, Gliedmaßen und Lunge

Betablocker

Labetalol ist der bevorzugte Betablocker während der Schwangerschaft

Wenn Atenolol, Propranolol und einige andere Betablocker während der Schwangerschaft eingenommen werden, bewirken sie eine verlangsamte Herzfrequenz, einen niedrigen Blutzuckerspiegel und womöglich auch ein unzureichendes Wachstum des Fötus (Wachstumsretardierung) sowie Frühgeburt.

Niedriger Blutdruck bei der Mutter

Kalziumkanalblocker

Nifedipin und Nikardipin sind die bevorzugten Kalziumkanalblocker während der Schwangerschaft.

Thiaziddiuretika

Abnahme des Gehalts an Sauerstoff, Natrium und Kalium sowie der Anzahl der Blutplättchen im Blut des Ungeborenen

Ungenügendes Wachstum des Fötus

Antipsychotika

Aripiprazol

Wenn im dritten Trimester eingenommen, erhöhtes Risiko für anormale Muskelbewegungen (extrapyramidale Symptome) und/oder Entzugssymptome bei Neugeborenen nach der Geburt

Haloperidol

Schädliche Auswirkungen bei Tieren

Wenn im ersten Trimester eingenommen, möglicherweise Fehlbildungen der Gliedmaßen

Wenn im dritten Trimester eingenommen, erhöhtes Risiko für Folgendes:

  • Wiederholte, unwillkürliche Bewegungen (extrapyramidale Symptome)

  • Unruhe, Reizbarkeit, Zittern, Atembeschwerden und Probleme beim Füttern (Entzugserscheinungen) beim Neugeborenen, da bei der Geburt die Versorgung mit dem Medikament durch die Plazenta der Mutter aufhört

Lurasidon

Keine Belege für schädliche Wirkungen bei Tieren

Wenn im dritten Trimester eingenommen, erhöhtes Risiko für Folgendes:

  • Wiederholte, unwillkürliche Bewegungen

  • Unruhe, Reizbarkeit, Zittern, Atembeschwerden und Probleme beim Füttern (Entzugserscheinungen) beim Neugeborenen, da bei der Geburt die Versorgung mit dem Medikament durch die Plazenta der Mutter aufhört

Olanzapin

Schädliche Auswirkungen bei Tieren

Wenn im dritten Trimester eingenommen, erhöhtes Risiko für Folgendes:

  • Wiederholte, unwillkürliche Bewegungen

  • Unruhe, Reizbarkeit, Zittern, Atembeschwerden und Probleme beim Füttern (Entzugserscheinungen) beim Neugeborenen, da bei der Geburt die Versorgung mit dem Medikament durch die Plazenta der Mutter aufhört

Antiepileptika

Carbamazepin

Erhöhte Risiken für Geburtsfehler, einschließlich Neuralrohrdefekte (z. B. Spina bifida)

Blutungsstörungen beim Neugeborenen (hämorrhagische Erkrankung des Neugeborenen), die sich verhindern lassen, indem die Schwangere im letzten Monat vor der Geburt täglich Vitamin K einnimmt oder indem dem Neugeborenen kurz nach der Geburt Vitamin K injiziert wird

Lamotrigin

Kein wesentlich erhöhtes Risiko für Geburtsfehler

Lacosamid

Es sind zusätzliche Daten zu den Auswirkungen erforderlich.

Levetiracetam

Beobachtung geringfügiger Knochenanomalien bei Tieren

Kein wesentlich erhöhtes Risiko beim Menschen

Phenobarbital

Erhöhte Risiken für Geburtsfehler, einschließlich Neuralrohrdefekte (z. B. Spina bifida)

Blutungsstörungen beim Neugeborenen

Phenytoin

Erhöhtes Risiko für Geburtsfehler (z. B. Lippenspalte und Herzfehler)

Blutungsstörungen beim Neugeborenen

Trimethadion

Hohes Risiko für Geburtsfehler (z. B. Lippenspalte und Fehlbildungen an Herz, Schädel, Gesicht, Händen und Bauch)

Risiko einer Fehlgeburt

Valproat

Erhöhte Risiken für Geburtsfehler, inklusive Gaumenspalte, Neuralrohrdefekte (z. B. Meningomyelozele) und Fehlbildungen an Herz, Gesicht, Schädel, Wirbelsäule und Gliedmaßen

Chemotherapeutika

Actinomycin

Mögliche Geburtsfehler (nur bei Tieren beobachtet)

Busulfan

Geburtsfehler wie z. B. Unterentwicklung des Unterkiefers, Gaumenspalte, anormale Entwicklung der Schädelknochen, spinale Schäden, Ohrenschäden und Klumpfuß

Unzureichendes Wachstum des Fötus (Wachstumsretardierung)

Chlorambucil

Geburtsfehler wie z. B. Unterentwicklung des Unterkiefers, Gaumenspalte, anormale Entwicklung der Schädelknochen, spinale Schäden, Ohrenschäden und Klumpfuß

Unzureichendes Wachstum des Fötus (Wachstumsretardierung)

Colchicin

Mögliche Geburtsfehler (bei Tieren beobachtet)

Fehlbildungen der Spermien bei männlichen Kindern

Cyclophosphamid

Geburtsfehler wie z. B. Unterentwicklung des Unterkiefers, Gaumenspalte, anormale Entwicklung der Schädelknochen, spinale Schäden, Ohrenschäden und Klumpfuß

Unzureichendes Wachstum des Fötus (Wachstumsretardierung)

Doxorubicin

Herzprobleme bei der Mutter, je nach eingenommener Dosis

Geburtsschäden

Mercaptopurin

Geburtsfehler wie z. B. Unterentwicklung des Unterkiefers, Gaumenspalte, anormale Entwicklung der Schädelknochen, spinale Schäden, Ohrenschäden und Klumpfuß

Unzureichendes Wachstum des Fötus (Wachstumsretardierung)

Methotrexat

Geburtsfehler wie z. B. Unterentwicklung des Unterkiefers, Gaumenspalte, anormale Entwicklung der Schädelknochen, spinale Schäden, Ohrenschäden und Klumpfuß

Unzureichendes Wachstum des Fötus (Wachstumsretardierung)

Vinblastin

Mögliche Geburtsfehler (nur bei Tieren beobachtet)

Vincristin

Mögliche Geburtsfehler (nur bei Tieren beobachtet)

Stimmungsstabilisierende Medikamente

Aripiprazol

Wenn im dritten Trimester eingenommen, erhöhtes Risiko für anormale Muskelbewegungen (extrapyramidale Symptome) und/oder Entzugssymptome bei Neugeborenen nach der Geburt

Lithium

Wenn im dritten Trimester eingenommen, erhöhtes Risiko für Geburtsfehler (hauptsächlich am Herzen)

Wenn später in der Schwangerschaft eingenommen, Lethargie, verminderter Muskeltonus, Probleme beim Füttern, Unterfunktion der Schilddrüse sowie nephrogener Diabetes insipidus beim Neugeborenen

Risperidon

Schädliche Auswirkungen bei Tieren

Keine Belege für ein erhöhtes Risiko für Geburtsfehler, allerdings wurden auch keine wissenschaftlich fundierten Studien an schwangeren Frauen durchgeführt

Wenn im dritten Trimester eingenommen, erhöhtes Risiko für Folgendes:

  • Wiederholte, unwillkürliche Bewegungen

  • Unruhe, Reizbarkeit, Zittern, Atembeschwerden und Probleme beim Füttern (Entzugserscheinungen) beim Neugeborenen, da bei der Geburt die Versorgung mit dem Medikament durch die Plazenta der Mutter aufhört

Diabetes-Medikamente (hypoglykämische Medikamente)

Chlorpropamid

Glyburid

Metformin

Tolbutamid

Sehr tiefer Blutzuckerspiegel beim Neugeborenen

Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR)

Aspirin und andere Salicylate

Ibuprofen

Naproxen

Wenn in großen Mengen eingenommen, möglicherweise Fehlgeburten im ersten Trimester, verzögertes Einsetzen der Wehen, frühzeitige Auflösung der Verbindung zwischen Aorta und der zur Lunge führenden Arterie (Ductus arteriosus), Gelbsucht, nekrotisierende Enterokolitis (Schädigung der Darmschleimhaut) sowie (gelegentlich) Gehirnschäden beim Fötus (Kernikterus) und auch Blutungsstörungen bei der Mutter während und nach der Entbindung und/oder beim Neugeborenen

Wenn spät in der Schwangerschaft eingenommen, Reduzierung der Flüssigkeit, die den Fötus umgibt

Keine signifikanten Risiken für Geburtsfehler bei der Einnahme von Aspirin in niedrigen Dosen

Opioide

Buprenorphin

Keine Belege für erhöhte Risiken für Geburtsfehler, aber möglicherweise andere schädliche Wirkungen auf Fötus oder Neugeborenes

Unruhe, Reizbarkeit, Zittern, Atembeschwerden und Probleme beim Füttern (Symptome von opioiden Entzugserscheinungen) beim Neugeborenen, da bei der Geburt die Versorgung mit dem Medikament durch die Plazenta der Mutter aufhört

Codein

Hydrocodon

Hydromorphon

Meperidin

Morphin

Unruhe, Reizbarkeit, Zittern, Atembeschwerden und Probleme beim Füttern (Symptome von opioiden Entzugserscheinungen) beim Neugeborenen, die 6 Stunden bis 8 Tage nach der Geburt auftreten können

Möglicherweise Benommenheit und verlangsamter Herzschlag beim Neugeborenen, wenn innerhalb einer Stunde vor der Entbindung eine hohe Dosis verabreicht wird

Methadon

Unruhe, Reizbarkeit, Zittern, Atembeschwerden und Probleme beim Füttern (Symptome von opioiden Entzugserscheinungen) beim Neugeborenen

Sexualhormone

Danazol

Wenn früh in der Schwangerschaft eingenommen, Vermännlichung der Geschlechtsorgane eines weiblichen Fötus, was manchmal eine Operation zur Korrektur notwendig macht

Hormonelle Verhütungsmittel (Antibabypille, Pflaster oder Ringe, Injektionen oder Implantate, hormonelle Intrauterinpessare [IUP])

Der Kontakt mit Östrogen-Progestin-Kontrazeptiva vor der Empfängnis oder während der Schwangerschaft scheint nicht mit einem erhöhten Risiko für schwere Geburtsfehler in Zusammenhang zu stehen.

Die Exposition gegenüber Medroxyprogesteronacetat scheint das Risiko für schwere Geburtsfehler nicht zu erhöhen

17-Hydroxyprogesteron-Caproat

Sicher im zweiten oder dritten Trimester

Progesteron (oral oder vaginal)

Die Exposition während der Schwangerschaft ist nicht mit einem erhöhten Risiko für schwere Geburtsfehler verknüpft.

Hautbehandlungen

Isotretinoin

Geburtsfehler, wie z. B. Herzfehler, kleine Ohren und Hydrozephalus (mitunter auch Wasserkopf genannt)

Geistige Behinderung

Risiko einer Fehlgeburt

Schilddrüsenmedikamente

Levothyroxin

Bevorzugte Behandlung einer Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) während der Schwangerschaft; sicher während der Schwangerschaft

Methimazol

Vergrößerung oder Unterfunktion der Schilddrüse beim Fötus

Schäden an Kopfhaut und Gesicht beim Neugeborenen

Andere Anomalien möglich

Propylthiouracil

Vergrößerung oder Unterfunktion der Schilddrüse beim Fötus

Leberschäden bei der Mutter

Radioaktives Jod

Zerstörung der Schilddrüse beim Fötus

Wenn kurz vor Ende des ersten Trimesters verabreicht, starke Überfunktion und Vergrößerung der Schilddrüse beim Fötus

Erhöhtes Risiko für Krebserkrankungen im Kindesalter

Trijodthyronin

Überaktive und vergrößerte Schilddrüse beim Fötus

Impfstoffe

Impfstoffe gegen COVID-19

Keine bekannten Sicherheitsbedenken für Schwangere oder ihre Föten oder Neugeborenen

Inaktivierter Grippeimpfstoff

Keine Sicherheitsbedenken für Schwangere oder ihre Föten oder Neugeborenen

Impfstoff mit Tetanustoxin, inaktiviertem Diptherietoxin, azellulärem Pertussistoxin (Tdap)

Keine Sicherheitsbedenken für Schwangere oder ihre Föten oder Neugeborenen

Lebendimpfstoffe, z. B. gegen Masern, Mumps und Röteln, Windpocken (Varizellen), Kinderlähmung und Gelbfieber

Bei Röteln- und Varizella-Impfstoffen mögliche Infektion der Plazenta und des sich entwickelnden Fötus

Bei anderen Lebendimpfstoffen, potenzielle, aber unbekannte Risiken

Andere Medikamente

Kortikosteroide

Wenn im ersten Trimester eingenommen, möglicherweise eine Lippenspalte

Hydroxychloroquin

Keine erhöhten Risiken bei den normalerweise verordneten Dosen

Isoniazid

Mögliche schädliche Auswirkungen auf die Leber oder Schädigung der peripheren Nerven (was zu Empfindungsstörungen und/oder Schwäche führt)

Pseudoephedrin (ein abschwellendes Mittel)

Verengung der Blutgefäße in der Plazenta, möglicher Rückgang der Sauerstoff- und Nährstoffmenge, die der Fötus erhält, und folglich ein unzureichendes Wachstum vor der Geburt

Möglicherweise ein Risiko für eine Schädigung der Bauchwand, sodass die Eingeweide aus dem Körper hervortreten (sogenannte Gastroschisis)

Vitamin K

Bei Frauen und Föten mit G6PD-Mangel, Zerstörung der roten Blutkörperchen (Hämolyse)

* Frauen, die schwanger sind oder eine Schwangerschaft planen, sollten mit ihrem Arzt über die Risiken und den Nutzen von Medikamenten sprechen, bevor sie Medikamente absetzen oder mit der Einnahme beginnen. * Sofern nicht medizinisch erforderlich, sollten während der Schwangerschaft keine Medikamente eingenommen werden. Einige Medikamente sind jedoch unerlässlich, um die Gesundheit der schwangeren Frau oder des Fötus aufrechtzuerhalten, und Frauen sollten diese ohne vorherige Absprache mit ihrem Arzt nicht absetzen.

† Opioide werden zur Schmerzlinderung eingesetzt. Sie lösen jedoch auch ein übertriebenes Wohlgefühl aus, sodass bei übermäßiger Einnahme Sucht und Abhängigkeit entstehen können.

‡ Insulin wird in der Regel während der Schwangerschaft bevorzugt.

G6PD = Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase.

Impfstoffe während der Schwangerschaft

Eine Immunisierung ist ebenso wirksam bei schwangeren Frauen wie bei Frauen, die nicht schwanger sind. (Siehe auch Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Pregnancy and Vaccination.)

Impfstoffe aus Lebendviren (z. B. Impfstoffe gegen Röteln und Windpocken) werden Frauen, die schwanger sind oder sein könnten, nicht verabreicht.

Andere Impfstoffe (z. B. gegen Cholera, Hepatitis A, Hepatitis B, Pest, Tollwut und Typhus) werden schwangeren Frauen nur dann verabreicht, wenn bei ihnen ein erhebliches Risiko besteht, tatsächlich an der entsprechenden Infektion zu erkranken, und wenn das Risiko von Nebenwirkungen durch die Impfung gering ist.

Einige Impfstoffe, die bei schwangeren Frauen als sicher gelten und während der Schwangerschaft empfohlen werden, sind:

Die Nachweise bezüglich Sicherheit und Wirksamkeit der COVID-19-Impfungen während der Schwangerschaft nehmen zu. Diese Daten deuten darauf hin, dass der Nutzen einer COVID-19-Impfung gegenüber den bekannten oder potenziellen Risiken einer Impfung während der Schwangerschaft überwiegt. (Siehe auch CDC: COVID-19-Impfstoffe während der Schwangerschaft oder Stillzeit.)

Im August 2023 genehmigte die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) die Anwendung eines Impfstoffs gegen das respiratorische Synzytial-Virus (RSV) bei Schwangeren zwischen der 32. und 36. Schwangerschaftswoche mit einem Warnhinweis, nicht vor der 32. Woche zu impfen (siehe FDA Approves First Vaccine for Pregnant Individuals to Prevent RSV in Infants).

Medikamente zur Behandlung von Herz- und Gefäßkrankheiten während der Schwangerschaft

Medikamente zur Senkung von Bluthochdruck (Antihypertensiva) können bei Schwangeren erforderlich sein, die schon vor der Schwangerschaft unter hohem Blutdruck gelitten haben oder diesen erst während der Schwangerschaft entwickeln. Jegliche Art von Bluthochdruck erhöht das Risiko für Komplikationen bei der Mutter (z. B. Präeklampsie) sowie beim Fötus (siehe Bluthochdruck während der Schwangerschaft). Antihypertensiva können jedoch den Blutfluss zur Plazenta hin reduzieren, wenn sie den Blutdruck der Schwangeren zu schnell senken. Daher werden Schwangere, die diese Medikamente einnehmen müssen, genau überwacht.

Verschiedene Arten von blutdrucksenkenden Mitteln, wie z. B. ACE-Hemmer (Hemmstoffe des Angiotensin konvertierenden Enzyms) oder Thiaziddiuretika, werden Schwangeren in der Regel nicht verabreicht. Diese Medikamente können ernste Komplikationen beim Fötus hervorrufen, wie z. B. Nierenschäden, zu geringes Wachstum vor der Geburt (Wachstumsretardierung) und Geburtsfehler. Spironolacton wird Schwangeren ebenfalls nicht verabreicht. Dieses Medikament kann zur Ausbildung von weiblichen Merkmalen (Feminisation) bei einem männlichen Fötus führen.

Digoxin, das zur Behandlung von Herzinsuffizienz und einigen Herzrhythmusstörungen eingesetzt wird, passiert ohne Weiteres die Plazenta. Bei der üblichen Dosis hat Digoxin normalerweise jedoch kaum eine Wirkung auf das Kind, sowohl vor als auch nach der Geburt.

Antidepressiva während der Schwangerschaft

Klinische Depressionen treten häufig während der Schwangerschaft auf. Daher werden Antidepressiva, insbesondere bestimmte selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) wie Sertralin, häufig während der Schwangerschaft eingesetzt. Für Schwangere überwiegt gewöhnlich der Nutzen der Behandlung einer Depression gegenüber den Risiken.

Paroxetin scheint das Risiko für Fehlbildungen des Herzens zu erhöhen. Wenn also eine Schwangere Paroxetin einnimmt, sollte zur Beurteilung des Herzens beim Fötus eine Echokardiografie durchgeführt werden. Durch andere SSRI erhöht sich dieses Risiko hingegen nicht.

Wenn eine Schwangere Antidepressiva einnimmt, können möglicherweise nach der Geburt Entzugserscheinungen beim Neugeborenen auftreten (wie Reizbarkeit und Zittern). Um diese Symptome zu verhindern, können Ärzte die Dosis während des dritten Trimesters langsam reduzieren und das Medikament ganz absetzen, bevor das Kind geboren wird. Zeigt eine Frau allerdings erhebliche Anzeichen einer Depression oder werden die Symptome nach Reduzierung der Dosis schlimmer, sollte die Einnahme von Antidepressiva fortgesetzt werden. Eine Depression während der Schwangerschaft kann zu einer postpartalen Depression führen, die mit schwerwiegenden Stimmungsschwankungen einhergeht und eine Behandlung erforderlich macht.

Antivirale Medikamente während der Schwangerschaft

Einige antivirale Medikamente (wie z. B. Zidovudin und Ritonavir gegen HIV) werden seit vielen Jahren bedenkenlos während der Schwangerschaft angewendet. Bestimmte antivirale Medikamente können jedoch Probleme beim Fötus verursachen. Es gibt zum Beispiel Hinweise darauf, dass eine HIV-Behandlung mit einer Kombination von antiviralen Medikamenten während des ersten Trimesters das Risiko für eine Lippen- und Gaumenspalte erhöht.

Bei einer schwangeren Frau mit leichter bis mittelschwerer COVID-19-Infektion im Frühstadium kann ihr Behandlungsteam die Risiken und Nutzen abwägen und entscheiden, ob Nirmatrelvir-Ritonavir oder Remdesivir angemessen ist. Bei schwangeren Patienten, die wegen COVID-19 ins Krankenhaus eingewiesen wurden, kann auch die Anwendung von Baricitinib oder Tocilizumab in Betracht gezogen werden. Generell empfehlen Experten, sich nicht von theoretischen Bedenken hinsichtlich der Sicherheit antiviraler Medikamente während der Schwangerschaft davon abhalten zu lassen, diese schwangeren Frauen zu verabreichen.

Wenn eine schwangere Frau eine Grippe bekommt, sollte sie so schnell wie möglich behandelt werden, da die Behandlung einer Grippe innerhalb von 48 Stunden nach Beginn der Symptome am wirksamsten ist. Aber eine Behandlung verringert zu jedem Zeitpunkt während der Infektion das Risiko schwerer Komplikationen. Es wurden noch keine gut konzipierten Studien an Zanamivir und Oseltamivir bei schwangeren Frauen durchgeführt. Viele Beobachtungsstudien deuten jedoch darauf hin, dass die Behandlung von schwangeren Frauen mit Zanamivir oder Oseltamivir kein erhöhtes Risiko für schädigende Wirkungen mit sich bringt. Es gibt kaum oder gar keine Informationen über den Einsatz anderer Medikamente gegen Grippe während der Schwangerschaft.

Acyclovir, das oral eingenommen oder auf die Haut aufgetragen wird und in der Regel zur Behandlung von Herpes-simplex-Virus-Infektionen dient, scheint während der Schwangerschaft unbedenklich zu sein.

Während der Wehen und der Entbindung eingesetzte Medikamente

Medikamente zur Schmerzlinderung während der Schwangerschaft (z. B. Lokalanästhetika und Opioide) passieren in der Regel die Plazenta und können sich daher auf das Baby auswirken. Sie können beispielsweise den Atemreflex des Neugeborenen verringern. Daher werden solche Medikamente, wenn beim Einsetzen der Wehen nach ihnen verlangt wird, nur in der kleinsten wirksamen Dosis verabreicht.

