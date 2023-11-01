Sicherheit von Medikamenten während der Schwangerschaft

Während der Schwangerschaft müssen Frauen möglicherweise Medikamente zur Behandlung neuer oder bestehender Erkrankungen einnehmen. Auch bestimmte Vitamine werden während der Schwangerschaft empfohlen. Vor der Einnahme jeglicher Medikamente (einschließlich rezeptfreier Medikamente) oder Nahrungsergänzungsmittel (einschließlich Heilkräuter) sollte eine schwangere Frau einen Arzt konsultieren. Frauen, die derzeit Medikamente einnehmen und planen, schwanger zu werden, sollten nach Möglichkeit vor der Schwangerschaft einen Arzt konsultieren, um festzustellen, ob diese Medikamente abgesetzt oder gewechselt werden müssen. (Siehe auch Centers for Disease Control and Prevention: Medicine and Pregnancy.)
Die Medikamente oder andere Substanzen, die von einer Schwangeren eingenommen werden, können den Fötus erreichen, indem sie durch die Plazenta diffundieren. Denselben Weg nehmen auch Sauerstoff und Nährstoffe, die für das Wachstum und die Entwicklung des Babys benötigt werden. Diejenigen, die nicht durch die Plazenta diffundieren, können den Fötus aber ebenfalls schädigen, indem sie die Gebärmutter oder die Plazenta beeinträchtigen.
Medikamente oder andere Substanzen, die in der Schwangerschaft eingenommen werden, können verschiedene Auswirkungen auf den Fötus haben:
Keine Auswirkungen auf den Fötus und seine Entwicklung
Können direkt auf den Fötus einwirken und Schäden und Entwicklungsstörungen verursachen, die zu Fehlbildungen führen oder tödlich enden.
Veränderung der Funktion der Plazenta, gewöhnlich durch eine Verengung (Konstriktion) der Blutgefäße, wodurch die Zufuhr an Sauerstoff und Nährstoffen von der Mutter zum Fötus hin verringert wird (was manchmal zu einem untergewichtigen und unterentwickelten Baby führen kann).
Bewirken, dass sich die Muskeln der Gebärmutter stark zusammenziehen, und schaden dadurch indirekt dem Fötus, indem die Blutzufuhr verringert wird oder es zu frühzeitigen Wehen und einer Frühgeburt kommt.
Wirken sich indirekt auf den Fötus aus (z. B. können Medikamente, die den Blutdruck der Mutter senken, eine Verringerung des Blutflusses zur Plazenta hin verursachen, wodurch die Versorgung des Fötus mit Sauerstoff und Nährstoffen reduziert wird).
Einige Medikamente bleiben im Körper und können nach dem Absetzen weiterwirken. Ein Beispiel hierfür ist Isotretinoin, ein Medikament, das bei Hauterkrankungen eingesetzt wird und sich im Fett unterhalb der Haut einlagert, aus welchem es langsam über Wochen freigesetzt wird. Isotretinoin kann Fehlbildungen verursachen, wenn Frauen innerhalb von 2 Wochen nach Absetzen des Medikaments schwanger werden. Daher wird Frauen dringend geraten, frühestens 3 bis 4 Wochen nach Absetzen des Medikaments schwanger zu werden.
So passieren Medikamente die Plazenta
Ein Teil der Blutgefäße des Fötus befindet sich in den winzigen, haarartigen Auswüchsen (Zotten) der Plazenta, die in die Gebärmutterwand hineinreichen. Das Blut der Mutter durchfließt den Bereich, der die Zotten umgibt (intervillöser Raum). Nur eine dünne Membran (plazentale Membran) trennt das Blut der Mutter aus dem intervillösen Raum vom Blut des Fötus in den Zotten. Medikamente im Blut der Mutter können diese Membran passieren, dringen in die Blutgefäße der Zotten vor und gelangen über die Nabelschnur zum Kind.
Wie sich ein Medikament auf einen Fötus auswirkt, hängt von folgenden Faktoren ab:
Stadium der fötalen Entwicklung
Stärke und Dosis des Medikaments
Durchlässigkeit der Plazenta (wie leicht die Substanz sie passieren kann)
Genetische Faktoren bei der schwangeren Frau, die beeinflussen, wie viel des Medikaments aktiv und verfügbar ist
Gesundheit der schwangeren Frau (Übelkeit und Erbrechen können zum Beispiel die Aufnahme eines oral eingenommenen Medikaments verringern)
Zeitpunkt der Einnahme und Wirkung von Medikamenten während der Schwangerschaft
Zeitraum
Mögliche fötale Auswirkungen*
Zustand des Fötus
Innerhalb von 20 Tagen nach der Befruchtung
Ein Alles-oder-nichts-Effekt (Tod des Ungeborenen oder keinerlei Auswirkung)
Der Fötus ist sehr widerstandsfähig gegen Fehlbildungen.
3 bis 8 Wochen nach der Befruchtung
Möglicherweise keine Wirkung
Eine Fehlgeburt
Ein offensichtlicher Geburtsfehler
Ein bleibender, jedoch fast unmerklicher Schaden, der erst später im Leben zum Vorschein kommt
Ein erhöhtes Krebsrisiko im Kindesalter infolge der Verabreichung von radioaktivem Jod an die Mutter (zur Behandlung von Schilddrüsenkrebs) oder des Einsatzes einer radioaktiven Substanz für ein bildgebendes Verfahren (wie z. B. Radionuklidangiografie)
Die Organe des Fötus entwickeln sich. Die Gefahr einer pränatalen Fehlbildung ist nun besonders hoch.
Zweites und drittes Trimester
Veränderungen im Wachstum und in der Funktionsweise der normal geformten Organe und des Gewebes
Unwahrscheinlich, dass offensichtliche Geburtsfehler verursacht werden
Unbekannte Langzeiteffekte
Die Organentwicklung ist vollständig abgeschlossen.
* Nur bestimmte Medikamente haben wahrscheinlich eine schädigende Wirkung.
Staatliche Behörden, die die Arzneimittelsicherheit überwachen, stufen Medikamente auf der Grundlage des aktuellen Wissensstands über die Sicherheit während der Schwangerschaft ein. In den USA liefert die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) Informationen über die Arzneimittelsicherheit während der Schwangerschaft (siehe FDA: Medicine and Pregnancy ). Das Wissen über die Arzneimittelsicherheit während der Schwangerschaft basiert auf Forschungen an Menschen und Tieren und auf Nebenwirkungen, die von Personen gemeldet werden, die das Medikament eingenommen haben. Im Allgemeinen beraten Ärzte schwangere Frauen über die Einnahme von Medikamenten basierend auf den vorliegenden Forschungserkenntnissen, die Bedeutung der Medikamente für die Gesundheit der schwangeren Frau, und inwieweit andere Behandlungen verfügbar sind, die für die schwangere Frau oder den Fötus weniger riskant sind. Medikamente werden während der Schwangerschaft verabreicht, wenn der Nutzen die Risiken überwiegt.
Medikamente und Risiko für Probleme während der Schwangerschaft*
Beispiele
Mögliche Probleme
Angstlösende Medikamente
Benzodiazepine (z. B. Diazepam, Alprazolam oder Lorazepam)
Wenn erst spät in der Schwangerschaft eingenommen, kann es zu stark verlangsamter Atmung oder einem Entzugssyndrom (mit Reizbarkeit, Zittern und übermäßigen Reflexen) beim Neugeborenen führen.
Antibiotika
Aminoglykoside (z. B. Amikacin, Gentamicin, Neomycin, Streptomycin und Tobramycin)
Schädigung des Ohrs des Fötus (Ototoxizität), die zu unterschiedlich stark ausgeprägter Taubheit führen kann
Abbau roter Blutkörperchen bei Frauen oder Föten mit einem G6PD-Mangel
Möglicherweise Grey-Syndrom (ein ernstes und oft tödliches Krankheitsbild)
Fluorchinolone (z. B. Ciprofloxacin, Ofloxacin, Levofloxacin und Norfloxacin)
Mögliche Abnormitäten der Knochen und Gelenke (nur bei Tieren beobachtet)
Abbau roter Blutkörperchen bei Frauen oder Föten mit einem G6PD-Mangel
Abbau roter Blutkörperchen bei Frauen oder Föten mit einem G6PD-Mangel
Sulfonamide (z. B. Sulfasalazin und Trimethoprim-Sulfamethoxazol)
Wenn erst spät in der Schwangerschaft verabreicht, Gelbsucht, und ohne Behandlung auch Gehirnschäden (Kernikterus) beim Neugeborenen
Bei Sulfasalazin ist das Risiko von Komplikationen wesentlich geringer.
Abbau roter Blutkörperchen bei Frauen oder Föten mit einem G6PD-Mangel
Verlangsamtes Knochenwachstum, dauerhafte Gelbfärbung der Zähne und erhöhtes Risiko von Karies beim Kind
Gelegentlich kommt es bei Schwangeren zum Leberversagen.
Schädigung des Gehirns und Rückenmarks (Neuralrohrdefekte), wie z. B. Spina bifida
Faktor-Xa-Hemmer wie z. B. Rivaroxaban, Apixaban oder Edoxaban
Mögliches Blutungsrisiko bei der Schwangeren oder dem Fötus
Heparin oder Enoxaparin
Führt in seltenen Fällen zu Thrombozytopenie (Rückgang der Anzahl an Blutplättchen, die zur Blutgerinnung beitragen) bei der Schwangeren, verursacht möglicherweise übermäßige Blutungen.
Warfarin
Geburtsfehler, einschließlich Knochenverformungen, geistige Behinderung, kongenitale Katarakte und andere Probleme mit den Augen beim Fötus
Blutungsstörungen beim Ungeborenen und der Schwangeren
Antidepressiva
Bupropion
Mögliches Risiko für Geburtsfehler im ersten Trimester; wahrscheinlich sicher während der Schwangerschaft
Citalopram
Wenn im ersten Trimester eingenommen, erhöhtes Risiko für Geburtsfehler (insbesondere Herzfehler)
Wenn im dritten Trimester eingenommen, Entzugssyndrom (mit Schwindel, Angstgefühlen, Reizbarkeit, Erschöpfung, Übelkeit, Schüttelfrost und Muskelschmerzen) und persistierende pulmonale Hypertonie beim Neugeborenen (die Lungenarterien bleiben nach der Geburt verengt, wodurch die Durchblutung der Lunge und damit der Sauerstoffgehalt im Blut eingeschränkt wird)
Escitalopram
Wenn im dritten Trimester eingenommen, Entzugssyndrom und persistierende pulmonale Hypertonie beim Neugeborenen
Fluoxetin
Wenn im dritten Trimester eingenommen, Entzugssyndrom und persistierende pulmonale Hypertonie beim Neugeborenen
Paroxetin
Wenn im ersten Trimester eingenommen, erhöhtes Risiko für Geburtsfehler, insbesondere Herzfehler
Wenn im dritten Trimester eingenommen, Entzugssyndrom und persistierende pulmonale Hypertonie beim Neugeborenen
Sertralin
Wenn im dritten Trimester eingenommen, Entzugssyndrom und persistierende pulmonale Hypertonie beim Neugeborenen
Venlafaxin
Wenn im dritten Trimester eingenommen, Entzugssyndrom
Antiemetika (gegen Übelkeit)
Doxylamin und Pyridoxin (Vitamin B6)
Kein erhöhtes Risiko für Geburtsfehler
Metoclopramid
Wenn im dritten Trimester und/oder während der Entbindung eingenommen, können beim Neugeborenen potenziell ungewöhnliche Muskelbewegungen (extrapyramidale Symptome) oder eine Bluterkrankung (Methämoglobinämie) auftreten.
Meclizin
Beobachtung von Geburtsfehlern bei Tieren
Ondansetron
Keine schlüssigen Belege für Geburtsfehler bei Tieren
Wenn im ersten Trimester eingenommen, möglicherweise Risiko für angeborene Herzerkrankungen
Promethazin
Keine schlüssigen Belege für Geburtsfehler bei Tieren
Mögliches Blutungsrisiko beim Neugeborenen
Antimykotika
Amphotericin B
Kein erhöhtes Risiko für Geburtsfehler, allerdings wurden auch keine wissenschaftlich fundierten Studien an schwangeren Frauen durchgeführt
Fluconazol
Kein erhöhtes Risiko für Geburtsfehler nach einer einzelnen niedrigen Dosis
Wenn in hohen Dosen während des gesamten oder einem Großteil des ersten Trimesters eingenommen, erhöhtes Risiko für Geburtsfehler wie z. B. Anomalien an Herz, Gesicht, Schädel, Rippen und Gliedmaßen
Miconazol
Kein erhöhtes Risiko von Geburtsfehlern, wenn das Mittel auf die Haut aufgetragen wird
Bei oraler Einnahme Nebenwirkungen in Tierstudien
Beim Einführen in die Scheide kein erhöhtes Risiko für Geburtsfehler
Terconazol
Kein erhöhtes Risiko für Geburtsfehler
Beim Einführen in die Scheide kein erhöhtes Risiko für Geburtsfehler
Antihistaminika
Loratadin
Bei männlichen Neugeborenen möglicherweise ein Geburtsfehler der Harnröhre, deren Mündung sich am falschen Ort am Penis befindet (Hypospadie); während der Schwangerschaft wahrscheinlich unbedenklich
Meclizin
Geburtsfehler bei Nagetieren, aber ohne Nachweis dieser Wirkung beim Menschen
Blutdrucksenkende Medikamente
Aldosteron-Antagonisten (Medikamente, die die Wirkung des Hormons Aldosteron hemmen), wie z. B. Spironolacton und Eplerenon
Mögliche Entwicklung weiblicher Merkmale bei männlichen Föten mit Spironolacton
Kein erhöhtes Risiko für Geburtsfehler bei Tieren mit Eplerenon, allerdings wurden auch keine wissenschaftlich fundierten Studien an schwangeren Frauen durchgeführt
Hemmstoffe des Angiotensin-konvertierenden Enzyms (ACE-Hemmer)
Wenn spät in der Schwangerschaft eingenommen, möglicherweise Nierenschäden beim Fötus, Reduzierung der Flüssigkeitsmenge, die den Fötus umgibt (Fruchtwasser) und Fehlbildungen an Gesicht, Gliedmaßen und Lunge
Labetalol ist der bevorzugte Betablocker während der Schwangerschaft
Wenn Atenolol, Propranolol und einige andere Betablocker während der Schwangerschaft eingenommen werden, bewirken sie eine verlangsamte Herzfrequenz, einen niedrigen Blutzuckerspiegel und womöglich auch ein unzureichendes Wachstum des Fötus (Wachstumsretardierung) sowie Frühgeburt.
Niedriger Blutdruck bei der Mutter
Nifedipin und Nikardipin sind die bevorzugten Kalziumkanalblocker während der Schwangerschaft.
Abnahme des Gehalts an Sauerstoff, Natrium und Kalium sowie der Anzahl der Blutplättchen im Blut des Ungeborenen
Ungenügendes Wachstum des Fötus
Antipsychotika
Aripiprazol
Wenn im dritten Trimester eingenommen, erhöhtes Risiko für anormale Muskelbewegungen (extrapyramidale Symptome) und/oder Entzugssymptome bei Neugeborenen nach der Geburt
Haloperidol
Schädliche Auswirkungen bei Tieren
Wenn im ersten Trimester eingenommen, möglicherweise Fehlbildungen der Gliedmaßen
Wenn im dritten Trimester eingenommen, erhöhtes Risiko für Folgendes:
Lurasidon
Keine Belege für schädliche Wirkungen bei Tieren
Wenn im dritten Trimester eingenommen, erhöhtes Risiko für Folgendes:
Olanzapin
Schädliche Auswirkungen bei Tieren
Wenn im dritten Trimester eingenommen, erhöhtes Risiko für Folgendes:
Carbamazepin
Erhöhte Risiken für Geburtsfehler, einschließlich Neuralrohrdefekte (z. B. Spina bifida)
Blutungsstörungen beim Neugeborenen (hämorrhagische Erkrankung des Neugeborenen), die sich verhindern lassen, indem die Schwangere im letzten Monat vor der Geburt täglich Vitamin K einnimmt oder indem dem Neugeborenen kurz nach der Geburt Vitamin K injiziert wird
Lamotrigin
Kein wesentlich erhöhtes Risiko für Geburtsfehler
Lacosamid
Es sind zusätzliche Daten zu den Auswirkungen erforderlich.
Levetiracetam
Beobachtung geringfügiger Knochenanomalien bei Tieren
Kein wesentlich erhöhtes Risiko beim Menschen
Phenobarbital
Erhöhte Risiken für Geburtsfehler, einschließlich Neuralrohrdefekte (z. B. Spina bifida)
Blutungsstörungen beim Neugeborenen
Phenytoin
Erhöhtes Risiko für Geburtsfehler (z. B. Lippenspalte und Herzfehler)
Blutungsstörungen beim Neugeborenen
Trimethadion
Hohes Risiko für Geburtsfehler (z. B. Lippenspalte und Fehlbildungen an Herz, Schädel, Gesicht, Händen und Bauch)
Risiko einer Fehlgeburt
Valproat
Erhöhte Risiken für Geburtsfehler, inklusive Gaumenspalte, Neuralrohrdefekte (z. B. Meningomyelozele) und Fehlbildungen an Herz, Gesicht, Schädel, Wirbelsäule und Gliedmaßen
Chemotherapeutika
Actinomycin
Mögliche Geburtsfehler (nur bei Tieren beobachtet)
Busulfan
Geburtsfehler wie z. B. Unterentwicklung des Unterkiefers, Gaumenspalte, anormale Entwicklung der Schädelknochen, spinale Schäden, Ohrenschäden und Klumpfuß
Unzureichendes Wachstum des Fötus (Wachstumsretardierung)
Chlorambucil
Geburtsfehler wie z. B. Unterentwicklung des Unterkiefers, Gaumenspalte, anormale Entwicklung der Schädelknochen, spinale Schäden, Ohrenschäden und Klumpfuß
Unzureichendes Wachstum des Fötus (Wachstumsretardierung)
Colchicin
Mögliche Geburtsfehler (bei Tieren beobachtet)
Fehlbildungen der Spermien bei männlichen Kindern
Cyclophosphamid
Geburtsfehler wie z. B. Unterentwicklung des Unterkiefers, Gaumenspalte, anormale Entwicklung der Schädelknochen, spinale Schäden, Ohrenschäden und Klumpfuß
Unzureichendes Wachstum des Fötus (Wachstumsretardierung)
Doxorubicin
Herzprobleme bei der Mutter, je nach eingenommener Dosis
Geburtsschäden
Mercaptopurin
Geburtsfehler wie z. B. Unterentwicklung des Unterkiefers, Gaumenspalte, anormale Entwicklung der Schädelknochen, spinale Schäden, Ohrenschäden und Klumpfuß
Unzureichendes Wachstum des Fötus (Wachstumsretardierung)
Methotrexat
Geburtsfehler wie z. B. Unterentwicklung des Unterkiefers, Gaumenspalte, anormale Entwicklung der Schädelknochen, spinale Schäden, Ohrenschäden und Klumpfuß
Unzureichendes Wachstum des Fötus (Wachstumsretardierung)
Vinblastin
Mögliche Geburtsfehler (nur bei Tieren beobachtet)
Vincristin
Mögliche Geburtsfehler (nur bei Tieren beobachtet)
Stimmungsstabilisierende Medikamente
Aripiprazol
Wenn im dritten Trimester eingenommen, erhöhtes Risiko für anormale Muskelbewegungen (extrapyramidale Symptome) und/oder Entzugssymptome bei Neugeborenen nach der Geburt
Wenn im dritten Trimester eingenommen, erhöhtes Risiko für Geburtsfehler (hauptsächlich am Herzen)
Wenn später in der Schwangerschaft eingenommen, Lethargie, verminderter Muskeltonus, Probleme beim Füttern, Unterfunktion der Schilddrüse sowie nephrogener Diabetes insipidus beim Neugeborenen
Risperidon
Schädliche Auswirkungen bei Tieren
Keine Belege für ein erhöhtes Risiko für Geburtsfehler, allerdings wurden auch keine wissenschaftlich fundierten Studien an schwangeren Frauen durchgeführt
Wenn im dritten Trimester eingenommen, erhöhtes Risiko für Folgendes:
Chlorpropamid
Glyburid
Metformin
Tolbutamid
Sehr tiefer Blutzuckerspiegel beim Neugeborenen
Aspirin und andere Salicylate
Ibuprofen
Naproxen
Wenn in großen Mengen eingenommen, möglicherweise Fehlgeburten im ersten Trimester, verzögertes Einsetzen der Wehen, frühzeitige Auflösung der Verbindung zwischen Aorta und der zur Lunge führenden Arterie (Ductus arteriosus), Gelbsucht, nekrotisierende Enterokolitis (Schädigung der Darmschleimhaut) sowie (gelegentlich) Gehirnschäden beim Fötus (Kernikterus) und auch Blutungsstörungen bei der Mutter während und nach der Entbindung und/oder beim Neugeborenen
Wenn spät in der Schwangerschaft eingenommen, Reduzierung der Flüssigkeit, die den Fötus umgibt
Keine signifikanten Risiken für Geburtsfehler bei der Einnahme von Aspirin in niedrigen Dosen
Buprenorphin
Keine Belege für erhöhte Risiken für Geburtsfehler, aber möglicherweise andere schädliche Wirkungen auf Fötus oder Neugeborenes
Unruhe, Reizbarkeit, Zittern, Atembeschwerden und Probleme beim Füttern (Symptome von opioiden Entzugserscheinungen) beim Neugeborenen, da bei der Geburt die Versorgung mit dem Medikament durch die Plazenta der Mutter aufhört
Codein
Hydrocodon
Hydromorphon
Meperidin
Morphin
Unruhe, Reizbarkeit, Zittern, Atembeschwerden und Probleme beim Füttern (Symptome von opioiden Entzugserscheinungen) beim Neugeborenen, die 6 Stunden bis 8 Tage nach der Geburt auftreten können
Möglicherweise Benommenheit und verlangsamter Herzschlag beim Neugeborenen, wenn innerhalb einer Stunde vor der Entbindung eine hohe Dosis verabreicht wird
Methadon
Unruhe, Reizbarkeit, Zittern, Atembeschwerden und Probleme beim Füttern (Symptome von opioiden Entzugserscheinungen) beim Neugeborenen
Sexualhormone
Danazol
Wenn früh in der Schwangerschaft eingenommen, Vermännlichung der Geschlechtsorgane eines weiblichen Fötus, was manchmal eine Operation zur Korrektur notwendig macht
Hormonelle Verhütungsmittel (Antibabypille, Pflaster oder Ringe, Injektionen oder Implantate, hormonelle Intrauterinpessare [IUP])
Der Kontakt mit Östrogen-Progestin-Kontrazeptiva vor der Empfängnis oder während der Schwangerschaft scheint nicht mit einem erhöhten Risiko für schwere Geburtsfehler in Zusammenhang zu stehen.
Die Exposition gegenüber Medroxyprogesteronacetat scheint das Risiko für schwere Geburtsfehler nicht zu erhöhen
17-Hydroxyprogesteron-Caproat
Sicher im zweiten oder dritten Trimester
Progesteron (oral oder vaginal)
Die Exposition während der Schwangerschaft ist nicht mit einem erhöhten Risiko für schwere Geburtsfehler verknüpft.
Hautbehandlungen
Isotretinoin
Geburtsfehler, wie z. B. Herzfehler, kleine Ohren und Hydrozephalus (mitunter auch Wasserkopf genannt)
Geistige Behinderung
Risiko einer Fehlgeburt
Schilddrüsenmedikamente
Levothyroxin
Bevorzugte Behandlung einer Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) während der Schwangerschaft; sicher während der Schwangerschaft
Methimazol
Vergrößerung oder Unterfunktion der Schilddrüse beim Fötus
Schäden an Kopfhaut und Gesicht beim Neugeborenen
Andere Anomalien möglich
Propylthiouracil
Vergrößerung oder Unterfunktion der Schilddrüse beim Fötus
Leberschäden bei der Mutter
Radioaktives Jod
Zerstörung der Schilddrüse beim Fötus
Wenn kurz vor Ende des ersten Trimesters verabreicht, starke Überfunktion und Vergrößerung der Schilddrüse beim Fötus
Erhöhtes Risiko für Krebserkrankungen im Kindesalter
Trijodthyronin
Überaktive und vergrößerte Schilddrüse beim Fötus
Impfstoffe
Keine bekannten Sicherheitsbedenken für Schwangere oder ihre Föten oder Neugeborenen
Keine Sicherheitsbedenken für Schwangere oder ihre Föten oder Neugeborenen
Impfstoff mit Tetanustoxin, inaktiviertem Diptherietoxin, azellulärem Pertussistoxin (Tdap)
Keine Sicherheitsbedenken für Schwangere oder ihre Föten oder Neugeborenen
Lebendimpfstoffe, z. B. gegen Masern, Mumps und Röteln, Windpocken (Varizellen), Kinderlähmung und Gelbfieber
Bei Röteln- und Varizella-Impfstoffen mögliche Infektion der Plazenta und des sich entwickelnden Fötus
Bei anderen Lebendimpfstoffen, potenzielle, aber unbekannte Risiken
Andere Medikamente
Kortikosteroide
Wenn im ersten Trimester eingenommen, möglicherweise eine Lippenspalte
Hydroxychloroquin
Keine erhöhten Risiken bei den normalerweise verordneten Dosen
Isoniazid
Mögliche schädliche Auswirkungen auf die Leber oder Schädigung der peripheren Nerven (was zu Empfindungsstörungen und/oder Schwäche führt)
Pseudoephedrin (ein abschwellendes Mittel)
Verengung der Blutgefäße in der Plazenta, möglicher Rückgang der Sauerstoff- und Nährstoffmenge, die der Fötus erhält, und folglich ein unzureichendes Wachstum vor der Geburt
Möglicherweise ein Risiko für eine Schädigung der Bauchwand, sodass die Eingeweide aus dem Körper hervortreten (sogenannte Gastroschisis)
Vitamin K
Bei Frauen und Föten mit G6PD-Mangel, Zerstörung der roten Blutkörperchen (Hämolyse)
* Frauen, die schwanger sind oder eine Schwangerschaft planen, sollten mit ihrem Arzt über die Risiken und den Nutzen von Medikamenten sprechen, bevor sie Medikamente absetzen oder mit der Einnahme beginnen. * Sofern nicht medizinisch erforderlich, sollten während der Schwangerschaft keine Medikamente eingenommen werden. Einige Medikamente sind jedoch unerlässlich, um die Gesundheit der schwangeren Frau oder des Fötus aufrechtzuerhalten, und Frauen sollten diese ohne vorherige Absprache mit ihrem Arzt nicht absetzen.
† Opioide werden zur Schmerzlinderung eingesetzt. Sie lösen jedoch auch ein übertriebenes Wohlgefühl aus, sodass bei übermäßiger Einnahme Sucht und Abhängigkeit entstehen können.
‡ Insulin wird in der Regel während der Schwangerschaft bevorzugt.
G6PD = Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase.
Impfstoffe während der Schwangerschaft
Eine Immunisierung ist ebenso wirksam bei schwangeren Frauen wie bei Frauen, die nicht schwanger sind. (Siehe auch Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Pregnancy and Vaccination.)
Impfstoffe aus Lebendviren (z. B. Impfstoffe gegen Röteln und Windpocken) werden Frauen, die schwanger sind oder sein könnten, nicht verabreicht.
Andere Impfstoffe (z. B. gegen Cholera, Hepatitis A, Hepatitis B, Pest, Tollwut und Typhus) werden schwangeren Frauen nur dann verabreicht, wenn bei ihnen ein erhebliches Risiko besteht, tatsächlich an der entsprechenden Infektion zu erkranken, und wenn das Risiko von Nebenwirkungen durch die Impfung gering ist.
Einige Impfstoffe, die bei schwangeren Frauen als sicher gelten und während der Schwangerschaft empfohlen werden, sind:
Grippe(Influenza)-Impfstoff für alle Frauen, die während der Grippesaison schwanger sind
Tetanus-Diphtherie-Pertussis(Tdap)-Impfstoff (schützt vor Keuchhusten [Pertussis]) im dritten Trimester jeder Schwangerschaft.
COVID-19-Impfung für alle schwangeren, stillenden Frauen und Frauen, die jetzt oder zukünftig schwanger werden möchten.
Die Nachweise bezüglich Sicherheit und Wirksamkeit der COVID-19-Impfungen während der Schwangerschaft nehmen zu. Diese Daten deuten darauf hin, dass der Nutzen einer COVID-19-Impfung gegenüber den bekannten oder potenziellen Risiken einer Impfung während der Schwangerschaft überwiegt. (Siehe auch CDC: COVID-19-Impfstoffe während der Schwangerschaft oder Stillzeit.)
Im August 2023 genehmigte die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) die Anwendung eines Impfstoffs gegen das respiratorische Synzytial-Virus (RSV) bei Schwangeren zwischen der 32. und 36. Schwangerschaftswoche mit einem Warnhinweis, nicht vor der 32. Woche zu impfen (siehe FDA Approves First Vaccine for Pregnant Individuals to Prevent RSV in Infants).
Medikamente zur Behandlung von Herz- und Gefäßkrankheiten während der Schwangerschaft
Medikamente zur Senkung von Bluthochdruck (Antihypertensiva) können bei Schwangeren erforderlich sein, die schon vor der Schwangerschaft unter hohem Blutdruck gelitten haben oder diesen erst während der Schwangerschaft entwickeln. Jegliche Art von Bluthochdruck erhöht das Risiko für Komplikationen bei der Mutter (z. B. Präeklampsie) sowie beim Fötus (siehe Bluthochdruck während der Schwangerschaft). Antihypertensiva können jedoch den Blutfluss zur Plazenta hin reduzieren, wenn sie den Blutdruck der Schwangeren zu schnell senken. Daher werden Schwangere, die diese Medikamente einnehmen müssen, genau überwacht.
Verschiedene Arten von blutdrucksenkenden Mitteln, wie z. B. ACE-Hemmer (Hemmstoffe des Angiotensin konvertierenden Enzyms) oder Thiaziddiuretika, werden Schwangeren in der Regel nicht verabreicht. Diese Medikamente können ernste Komplikationen beim Fötus hervorrufen, wie z. B. Nierenschäden, zu geringes Wachstum vor der Geburt (Wachstumsretardierung) und Geburtsfehler. Spironolacton wird Schwangeren ebenfalls nicht verabreicht. Dieses Medikament kann zur Ausbildung von weiblichen Merkmalen (Feminisation) bei einem männlichen Fötus führen.
Digoxin, das zur Behandlung von Herzinsuffizienz und einigen Herzrhythmusstörungen eingesetzt wird, passiert ohne Weiteres die Plazenta. Bei der üblichen Dosis hat Digoxin normalerweise jedoch kaum eine Wirkung auf das Kind, sowohl vor als auch nach der Geburt.
Antidepressiva während der Schwangerschaft
Klinische Depressionen treten häufig während der Schwangerschaft auf. Daher werden Antidepressiva, insbesondere bestimmte selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) wie Sertralin, häufig während der Schwangerschaft eingesetzt. Für Schwangere überwiegt gewöhnlich der Nutzen der Behandlung einer Depression gegenüber den Risiken.
Paroxetin scheint das Risiko für Fehlbildungen des Herzens zu erhöhen. Wenn also eine Schwangere Paroxetin einnimmt, sollte zur Beurteilung des Herzens beim Fötus eine Echokardiografie durchgeführt werden. Durch andere SSRI erhöht sich dieses Risiko hingegen nicht.
Wenn eine Schwangere Antidepressiva einnimmt, können möglicherweise nach der Geburt Entzugserscheinungen beim Neugeborenen auftreten (wie Reizbarkeit und Zittern). Um diese Symptome zu verhindern, können Ärzte die Dosis während des dritten Trimesters langsam reduzieren und das Medikament ganz absetzen, bevor das Kind geboren wird. Zeigt eine Frau allerdings erhebliche Anzeichen einer Depression oder werden die Symptome nach Reduzierung der Dosis schlimmer, sollte die Einnahme von Antidepressiva fortgesetzt werden. Eine Depression während der Schwangerschaft kann zu einer postpartalen Depression führen, die mit schwerwiegenden Stimmungsschwankungen einhergeht und eine Behandlung erforderlich macht.
Während der Wehen und der Entbindung eingesetzte Medikamente
Medikamente zur Schmerzlinderung während der Schwangerschaft (z. B. Lokalanästhetika und Opioide) passieren in der Regel die Plazenta und können sich daher auf das Baby auswirken. Sie können beispielsweise den Atemreflex des Neugeborenen verringern. Daher werden solche Medikamente, wenn beim Einsetzen der Wehen nach ihnen verlangt wird, nur in der kleinsten wirksamen Dosis verabreicht.