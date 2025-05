Diphtherie-, Tetanus-, Keuchhustenimpfstoff

Der DTaP-Impfstoff wird als Injektion in den Muskel verabreicht. Im Rahmen der routinemäßigen Schutzimpfungen für Kinder werden fünf DTaP-Injektionen verabreicht, typischerweise im Alter von 2 Monaten, 4 Monaten, 6 Monaten, 15 bis 18 Monaten und 4 bis 6 Jahren (siehe CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age).

Nach der DTaP-Impfung wird im Alter von 11 bis 12 Jahren eine Tdap-Auffrischimpfung verabreicht, die ein Leben lang vorhalten soll; diese wird auch Personen ab 13 Jahren verabreicht, die nie Tdap erhalten haben oder sich nicht sicher sind, ob sie geimpft wurden. Auf diese Dosis folgt alle 10 Jahre eine Td-Auffrischung (siehe CDC: Recommendations for Ages 19 Years or Older).

Schwangeren wird bei jeder Schwangerschaft (vorzugsweise in Schwangerschaftswoche 27 bis 36) eine Tdap-Dosis gegeben. Nach der Schwangerschaft erhalten Frauen, die nie Tdap erhalten haben, eine Dosis.

Bestimmte Erkrankungen können einen Einfluss darauf haben, ob und wann Betroffene geimpft werden (siehe auch den Artikel Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines? der Centers for Disease Control and Prevention [CDC]). Wenn Menschen eine vorübergehende Erkrankung haben, warten Ärzte normalerweise mit der Impfung, bis die Erkrankung abgeklungen ist.