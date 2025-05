Das Opioid Methadon wird oral eingenommen. Es verhindert Entzugssymptome und das Verlangen nach anderen Opioiden, besonders Heroin. Da die Wirkung von Methadon wesentlich länger anhält als die anderer Opioide, muss es nicht so oft genommen werden; gewöhnlich ist eine Dosis am Tag ausreichend. Dann kann die Dosis langsam gesenkt werden. Die Anwendung von Methadon muss im Rahmen eines genehmigten Therapieprogramms für Methadon überwacht werden. Hohe Dosen Methadon verursachen manchmal Herzrhythmusstörungen . Daher werden die Anwender zu Beginn der Behandlung oder bei einer Änderung der Dosis sorgfältig überwacht.

Buprenorphin ist eine Mischung aus einem Opioidagonisten und Opioidantagonisten. Das bedeutet, dass es einerseits einige der Wirkungen von Opioiden hat (Agonist), jedoch andere Opioidwirkungen blockiert (Antagonist). Es muss nicht innerhalb eines speziellen Programms überwacht werden. Daher können es in dieser Anwendungsform geschulte Ärzte in ihrer Praxis verschreiben. In vielen Ländern hat Buprenorphin Methadon in Entziehungsprogrammen ersetzt.