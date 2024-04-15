Impfstoff gegen COVID-19

Impfstoffe gegen die Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID-19) schützen vor COVID-19. COVID-19 ist die durch eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus verursachte Erkrankung. Es gibt derzeit mehrere COVID-19-Impfstoffe, die weltweit eingesetzt werden (siehe das UNICEF COVID-19 Vaccine Market Dashboard und das WHO Coronavirus [COVID-19] Dashboard). Hier werden nur die Impfstoffe berücksichtigt, die derzeit in den USA zum Einsatz kommen.

In den Vereinigten Staaten wird die für 2023–2024 aktuelle Formulierung von folgenden COVID-19-Impfstoffen verwendet:

Von Pfizer-BioNTech produzierter mRNA-Impfstoff gegen SARS-CoV-2-Virus (COVID-19), für Personen ab 6 Monaten empfohlen

Von Moderna produzierter mRNA-Impfstoff gegen SARS-CoV-2-Virus (COVID-19), für Personen ab 6 Monaten empfohlen

Von Novavax produzierter rekombinanter Spike-Protein-Nanopartikel-Impfstoff gegen SARS-CoV-2-Virus (COVID-19), für Personen ab 12 Jahren empfohlen

Der von Janssen/Johnson & Johnson produzierte Adenovirus-Vektorimpfstoff gegen SARS-CoV-2-Virus (COVID-19) ist in den USA nicht mehr verfügbar.

Infektionen, schweren Krankheiten und Todesfällen aufgrund von COVID-19 beugt man am besten vor, indem man für einen aktuellen Impfschutz gegen COVID-19 sorgt. Nicht geimpfte Personen haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, an COVID-19 zu sterben, als geimpfte Personen.

Für weitere Informationen siehe die CDC: Interim Clinical Considerations for Use of COVID-19 Vaccines in the United States, COVID-19 Advisory Committee on Immunization Practices Vaccine Recommendations, die Verschreibungsinformationen der FDA für die Impfstoffe von Pfizer-BioNTech und Moderna und die Merkblätter der FDA für Pfizer-BioNTech, Moderna und Novavax.

(Siehe auch Überblick über Immunisierung.)

Verabreichung des COVID-19-Impfstoffs Für COVID-19-Impfstoffe, die in den USA verwendet werden können, sind alle Informationen zu Dosis und Verabreichung für Altersgruppen und für Menschen mit besonderen Erkrankungen auf der Website der CDC unter Interim Clinical Considerations for Use of COVID-19 Vaccines Current Approved or Approved in the United States erhältlich.

Nebenwirkungen des COVID-19-Impfstoffs Für Informationen zu Nebenwirkungen siehe die US-amerikanische Behörde für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit (Food and Drug Administration, FDA).