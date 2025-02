Fruchtwasseranomalien

Zu den Ursachen für zu wenig Fruchtwasser zählen:

Plazentainsuffizienz: Die Plazenta und die Gebärmutter funktionieren nicht normal, da die Frau an einer Erkrankung wie Bluthochdruck oder einer Plazentaablösung (vorzeitige Ablösung der Plazenta von der Gebärmutterwand) leidet, was möglicherweise dazu führt, dass der Fötus nicht wie erwartet wächst.

Einige Medikamente

Blasensprung vor oder kurz vor dem Geburtstermin

Übertragene Schwangerschaft: Die Schwangerschaft dauert 42 Wochen oder länger.

Chromosomenanomalie des Fötus

Geburtsfehler der Harnwege, insbesondere der Nieren

Eine Schwangerschaft, die zu lange andauerte

Intrauterine Wachstumsretardierung: Der Fötus ist nicht wie erwartet gewachsen.

Fötaler Tod

In vielen Fällen bleibt die Ursache jedoch unbekannt.

Da die Einnahme bestimmter Medikamente wie ACE-Hemmer (einschließlich Enalapril oder Captopril) im zweiten und dritten Trimester zu einem zu geringen Fruchtwassergehalt führen kann, werden diese Medikamente in der Regel während der Schwangerschaft vermieden. In seltenen Fällen werden sie jedoch benötigt, um einen ernstzunehmenden Herzfehler zu behandeln. Auch durch die Einnahme von NSAR, z. B. Ibuprofen, in der Schwangerschaft kann die Fruchtwassermenge reduziert werden.

Zu wenig Fruchtwasser (Oligohydramnion) kann ebenfalls Probleme verursachen, und zwar u. a. Folgendes: