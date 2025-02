Defekte der Bauchdecke (Omphalozele und Gastroschisis)

Operation

Nach Entbindung des Säuglings wird der freigelegte Darm mit einem sterilen Verband abgedeckt, um ihn feucht zu halten, und der Säugling erhält intravenös Flüssigkeiten und Antibiotika. Ein langer, dünner Schlauch wird durch die Nase in den Magen oder Darm gelegt (nasogastrale Sonde), um die Verdauungsflüssigkeit abzuführen, die sich im Magen ansammelt.

Es ist eine Operation notwendig, um den Darm in den Bauchraum zurückzubringen und die Öffnung zu verschließen. Wenn möglich, wird kurz nach der Geburt ein operativer Eingriff vorgenommen, um den Defekt zu reparieren. Jedoch muss die Haut der Bauchdecke vor der Operation oft erst einige Tage lang gedehnt werden, damit genügend Gewebe für die Abdeckung der Öffnung vorhanden ist. Ist der Defekt groß, müssen die Ärzte möglicherweise Hautlappen schaffen, damit sie den Defekt schließen können. Wenn ein großer Teil des Darms vordringt, kann er in eine schützende Hülle (Silo genannt) eingefasst werden und dann nach und nach über mehrere Tage oder Wochen in den Bauchraum geschoben werden. Ist der Darm vollständig zurück im Bauchraum, wird die Öffnung operativ verschlossen.