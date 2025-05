University of Washington School of Pharmacy

Aminoglykoside sind eine Gruppe von Antibiotika zur Behandlung schwerwiegender bakterieller Infektionen wie jener, die durch gramnegative Bakterien (vor allem. Pseudomonas aeruginosa) hervorgerufen werden.

Zu den Aminoglykosiden gehört Folgendes:

Amikacin

Gentamycin

Kanamycin

Neomycin

Plazomicin

Streptomycin

Tobramycin

Spectinomycin ist chemisch mit Aminoglykosiden verwandt und weist einen ähnlichen Wirkmechanismus auf. Es ist in den USA nicht verfügbar.

Die Wirkung von Aminoglykosiden besteht darin, dass sie die Bakterien an der Bildung der für Wachstum und Vermehrung benötigten Proteine hindern.

Tabelle

Aminoglykoside werden bei einer oralen Einnahme (über den Mund) nur schlecht in den Blutkreislauf aufgenommen, sodass sie in der Regel in eine Vene oder manchmal auch in einen Muskel injiziert werden. Neomycin ist nur für die topische (direkt auf die Haut aufzutragende) oder orale Verabreichung erhältlich (orale Aminoglykoside können zur Dekontaminierung des Verdauungstrakts verwendet werden, weil sie nicht resorbiert werden). Diese Antibiotika werden normalerweise zusammen mit einem anderen Antibiotikum eingesetzt, das gegen viele Arten von Bakterien wirksam ist (sogenanntes Breitspektrumantibiotikum).

Alle Aminoglykoside können das Gehör und die Nieren schädigen. Daher kontrollieren die Ärzte die Dosis sorgfältig und entscheiden sich nach Möglichkeit häufig für eine andere Art von Antibiotikum.

