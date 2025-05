Der Hepatitis-A-Impfstoff wird als Injektion in den Muskel verabreicht. Alle Kinder erhalten im Rahmen der Routineimpfungen bei Kindern 2 Dosen: typischerweise im Alter von 12 bis 23 Monaten sowie 6 bis 18 Monate später. Nicht geimpfte Erwachsene können diesen in 2 Dosen verabreichten Impfstoff ebenfalls erhalten. Nach der ersten Dosis besteht 6 bis 12 Monate lang vollständiger Impfschutz. Nach der zweiten Dosis sind die Geimpfte mindestens 14 bis 20 Jahre lang geschützt. (Siehe CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age).

Ein Impfstoff, der den Hepatitis-A- und Hepatitis-B-Impfstoff kombiniert, ist ebenfalls verfügbar. Dieser Impfstoff wird bei Personen ab 18 Jahren als Serie von 3 oder 4 Dosen verabreicht.

Der Hepatitis-A-Impfstoff wird für ältere Kinder und Jugendliche empfohlen, die zuvor nicht geimpft wurden.

Der Impfstoff wird auch für Personen empfohlen, bei denen ein erhöhtes Risiko für eine Hepatitis-A-Infektion besteht, wie z. B.:

Personen, die in Gebiete reisen, wo die Infektion verbreitet ist oder dort arbeiten

Personen, die durch ihren Arbeitsplatz einem Expositionsrisiko ausgesetzt sind (z. B. Menschen, die mit Primaten arbeiten, die mit dem Hepatitis-A-Virus infiziert sind, oder die in einem Forschungslabor mit dem Virus arbeiten)

Personen, die illegale Drogen konsumieren (injiziert oder nicht)

Männer, die gleichgeschlechtlichen Sexualverkehr praktizieren

Personen mit einer chronischen Lebererkrankung (z. B. Hepatitis B, Hepatitis C, Zirrhose, Fettleber, alkoholbedingter Lebererkrankung und Autoimmunhepatitis) oder hohen Werten bestimmter Leberenzyme im Blut

Obdachlose

Personen, die engen Kontakt mit einem adoptierten Kind in den ersten 60 Tagen nach der Ankunft des Kindes in den Vereinigten Staaten aus einem Gebiet, in dem Hepatitis A häufig vorkommt, planen

Schwangere Frauen, die während der Schwangerschaft ein Risiko für eine Hepatitis-A-Infektion aufweisen (z. B. bei Auslandsreisenden, Drogenkonsumentinnen [injiziert oder nicht], Frauen, die bei der Arbeit in Kontakt kommen könnten, Frauen, die einen engen persönlichen Kontakt mit einem international adoptierten Kind erwarten oder Obdachlose) oder bei denen das Risiko besteht, an einer Infektion mit dem Hepatitis-A-Virus schwer zu erkranken oder zu sterben (wie Frauen mit chronischer Lebererkrankung oder HIV-Infektion)

Ungeimpfte Erwachsene, die vor Hepatitis A geschützt sein möchten, können ebenfalls geimpft werden, auch ohne Risikofaktoren.

Bei einer Hepatitis-A-Epidemie sollten Personen ab einem Jahr mit einem Risiko für eine Infektion mit dem Hepatitis-A-Virus geimpft werden.

Wenn Menschen eine vorübergehende Erkrankung haben, warten Ärzte normalerweise mit der Impfung, bis die Erkrankung abgeklungen ist (siehe auch CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines?).