Lungenembolie (LE)

Die CT-Angiografie ist eine Art CT-Aufnahme. Sie ist besonders bei großen Gerinnseln eine schnelle, nichtinvasive und ziemlich präzise Methode. Bei diesem Test wird ein Kontrastmittel in eine Vene gespritzt. Dieses Kontrastmittel gelangt über die Pulmonalarterien in die Lunge, wo mit einem CT-Scanner das Blut in den Arterien sichtbar gemacht wird, um beurteilen zu können, ob eine Lungenembolie den Blutfluss blockiert. Die CT-Angiografie ist das am häufigsten genutzte bildgebende Verfahren zur Diagnose von Lungenembolien. Die Größe des Herzens kann ebenfalls darauf hinweisen, wie stark das Herz belastet wird.

Eine Lungenventilations-/Lungenperfusionsszintigraphie ist nichtinvasiv und ziemlich zuverlässig, dauert aber länger als ein CT-Scan. Eine Lungenventilationsszintigrafie/Lungenperfusionsszintigrafie besteht eigentlich aus zwei Scans, einer, der die Atmung misst (Ventilation) und einer, der den Blutfluss misst (Perfusion). Die Tests werden in der Regel zusammen durchgeführt, können aber auch separat durchgeführt werden.

Bei einem Lungenperfusionsscan wird eine geringe Menge eines radioaktiven Stoffes in eine Vene gespritzt, von wo aus die Substanz über die Pulmonalarterien in die Lunge gelangt und deren Durchblutung sichtbar macht. Unauffällige Perfusionsbefunde schließen eine Lungenembolie aus. Auffällige Scanbefunde sprechen für eine Lungenembolie, können aber auch auf andere Erkrankungen hinweisen. Die Lungenperfusionsszintigrafie wird manchmal durchgeführt, wenn Nierenprobleme vorliegen, die die Anwendung einer CT-Angiografie verhindern, da das für die CT verwendete Kontrastmittel die Nieren weiter schädigen könnte.

Bei einem Lungenventilationsscan inhaliert die betreffende Person ein harmloses Edelgas mit einer Spur radioaktiver Stoffe, die sich im Gesamtbereich der Lungenbläschen (Alveolen) verteilen. Auf dem Bildschirm werden die Bereiche sichtbar, in denen Kohlendioxid abgegeben und Sauerstoff aufgenommen wird.

Wird dieser Ventilationsscan mit der Darstellung der Durchblutung aus der Perfusionsszintigrafie verglichen, kann in der Regel beurteilt werden, ob eine Lungenembolie vorliegt.

Eine Ultraschalluntersuchung der Beine ist nichtinvasiv und ermöglicht es, Gerinnsel in den Beinvenen zu erkennen, die in der Regel für Lungenembolien verantwortlich sind. Auch wenn keine Gerinnsel in den Beinvenen gefunden werden, kann eine Lungenembolie trotzdem noch nicht ausgeschlossen werden. Falls Blutgerinnsel durch die Ultraschalluntersuchung aufgedeckt werden, der Patient aber kaum Atembeschwerden hat und auch nicht unter einem Blutdruckabfall oder an einer erhöhten Herzfrequenz leidet, wird gelegentlich ohne weitere Tests trotzdem die Behandlung einer Lungenembolie eingeleitet, da beide Krankheiten gleich behandelt werden.

Eine Angiografie der Pulmonalarterien, bei der ein Kontrastmittel mit einem Katheter in die Lungenarterien gespritzt wird, ist sehr selten erforderlich, um eine akute Lungenembolie zu diagnostizieren.