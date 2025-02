zusätzlicher Sauerstoff

Manchmal ein Beatmungsgerät

Manchmal Stickstoffgas

Manchmal eine extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO)

Die persistierende pulmonale Hypertonie beim Neugeborenen wird behandelt, indem die Neugeborenen in eine Umgebung mit 100 Prozent Sauerstoff gebracht werden. In schweren Fällen kann ein Beatmungsgerät (eine Maschine, die hilft, Luft in und aus den Lungen zu transportieren) erforderlich sein, um 100 Prozent Sauerstoff bereitzustellen. Ein hoher Sauerstoffgehalt im Blut hilft, die zur Lunge führenden Arterien zu weiten.

Dem Sauerstoff, den das Neugeborene einatmet, kann Stickoxid in sehr niedriger Konzentration zugesetzt werden. Das eingeatmete Stickoxid weitet die Lungenarterien des Neugeborenen und bessert die pulmonale Hypertonie. Diese Behandlung muss nötigenfalls über mehrere Tage fortgeführt werden.

Bleiben alle bisherigen Behandlungen ohne Erfolg, kann die extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO) eingesetzt werden. Bei diesem Verfahren wird das Blut des Kindes durch eine Maschine geleitet, die es mit Sauerstoff anreichert und Kohlendioxid entfernt. Das Beatmungsgerät funktioniert wie eine künstliche Lunge für das Neugeborene. Da die Maschine die Arbeit des Sauerstofftransports in und aus dem Körper des Neugeborenen übernimmt, können sich seine Lungen ausruhen und die Blutgefäße langsam weiten. Eine ECMO kann lebensrettend sein, indem sie bei einem Neugeborenen mit pulmonaler Hypertonie so lange eingesetzt wird und es am Leben erhält, bis der Lungendruck sich normalisiert hat.

Flüssigkeiten und andere Behandlungen, wie die Gabe von Antibiotika für eine Infektion, werden nach Bedarf verabreicht.