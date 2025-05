Tetanus-Diphtherie-Impfstoff

Ein Diphtherie-Tetanus-Pertussis-Impfstoff (DTaP) ist Teil des für Kinder empfohlenen Routineimpfungsplans (siehe CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age). Dieser Kombinationsimpfstoff wird in 5 Injektionen (im Alter von 2 Monaten, 4 Monaten, 6 Monaten und dann zwischen 12 und 18 Monaten sowie zwischen 4 und 6 Jahren) mit anschließender Auffrischung (Tdap) verabreicht, die dieselbe Menge des Tetanusimpfstoffes enthält, aber kleinere Mengen an Diphtherie- und Pertussisimpfstoff. Die Auffrischung erfolgt im Alter von 11 bis 12 Jahren. Weil die Immunität gegen Keuchhusten abnimmt, sollten Personen im Alter ab 16 Jahren eine Auffrischungsimpfung mit Tdap erhalten, sofern diese nicht bereits erfolgt ist.

Nach der Tdap-Auffrischungsimpfung im Alter von 11 bis 12 Jahren wird der Tetanus-Diphtherie-(Td)- oder Tdap-Impfstoff alle 10 Jahre als Auffrischung verabreicht. Auch bei einer tieferen Hautwunde ist mitunter eine Impfung notwendig.

Bestimmte Erkrankungen können einen Einfluss darauf haben, ob und wann Betroffene geimpft werden (siehe auch CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines?). Wenn Menschen eine vorübergehende Erkrankung haben, warten Ärzte normalerweise mit der Impfung, bis die Erkrankung abgeklungen ist.