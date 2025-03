Nei pazienti > 8 anni, doxiciclina più rifampicina, un aminoglicoside (streptomicina o gentamicina), o un fluorochinolone

Nei pazienti < 8 anni, trimetoprim/sulfametossazolo (TMP/SMX) e rifampicina

Nei casi acuti di brucellosi l'attività deve essere ridotta, con allettamento durante gli episodi febbrili. I dolori muscolo-scheletrici gravi, specialmente lungo la colonna vertebrale, possono richiedere analgesia. L'endocardite da Brucella spesso richiede un intervento chirurgico in aggiunta alla terapia antibiotica.

Se vengono somministrati antibiotici si preferisce la terapia combinata perché i tassi di recidiva con la monoterapia sono alti. La doxiciclina per 6 settimane più streptomicina (o gentamicina) per 14 giorni riduce il tasso di recidiva. Per i casi non complicati, la rifampicina per 6 settimane può essere utilizzata al posto di un aminoglicoside. Regimi con fluorochinoloni per 14-42 giorni più rifampicina o doxiciclina al posto di un aminoglicoside hanno dimostrato in piccoli studi di essere ugualmente efficaci, ma questi regimi non sono i preferiti.

Nei bambini < 8 anni, sono stati utilizzati trimetoprim/sulfametossazolo e rifampicina per 4-6 settimane.

La neurobrucellosi e l'endocardite richiedono un trattamento prolungato e vengono comunemente somministrati 3 antibiotici.

La brucellosi è fatale; il decesso di solito è conseguenza di un'endocardite o di gravi complicanze del sistema nervoso centrale.

Anche con il trattamento antibiotico, circa il 5-15% dei pazienti recidiva complessivamente (1), quindi tutti i pazienti devono essere seguiti clinicamente e con misurazioni ripetute dei titoli sierologici per 1 anno.