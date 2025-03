La leptospirosi è un'infezione causata da uno dei diversi sierotipi patogeni della spirochete Leptospira. I sintomi sono bifasici. Entrambe le fasi comprendono episodi febbrili acuti; la 2a fase comprende interessamento epatico, polmonare, renale e meningeo. La diagnosi si basa sulla coltura e sui test sierologici. La terapia è con antibiotici come la doxiciclina o la penicillina.

Gli spirocheti si distinguono per la forma elicoidale del batterio. Gli spirocheti patogeni comprendono i Treponema, i Leptospira e le Borrelia. Entrambi Treponema e Leptospira sono troppo sottili per essere visti usando la microscopia in campo chiaro, ma sono chiaramente visibili usando la microscopia in campo oscuro o di fase. I Borrelia sono più spessi, e possono anche essere colorati e visti con la microscopia in campo chiaro.

La leptospirosi, una zoonosi che si manifesta in molti animali domestici e selvatici, può causare una malattia silente o gravi patologie, anche fatali negli umani. Le infezioni umane sono rare negli Stati Uniti. La leptospirosi si verifica in tutto il mondo, ma è più frequente nei climi tropicali o subtropicali (1).

Le Leptospira sono mantenute in natura attraverso l'infezione renale cronica di animali portatori, comunemente ratti, cani, bovini, cavalli, pecore, capre e maiali. Questi animali possono eliminare per anni le leptospire nelle urine. I cani, i bovini, i maiali, i topi e i ratti sono fonti probabilmente frequenti di infezioni umane.

L'infezione umana si acquisisce per contatto diretto con l'urina o i tessuti infetti, o indirettamente per contatto con acqua o terreni contaminati. Le vie di ingresso abituali sono la cute abrasa e le mucose esposte (congiuntivale, nasale, orale). L'inalazione via aerosol dei nuclei delle goccioline è una modalità di ingresso meno frequente. La leptospirosi può essere una malattia professionale (p. es., contadini o addetti alle fognature e ai mattatoi), ma negli Stati Uniti la maggior parte dei pazienti viene esposta accidentalmente al contagio durante attività ricreative (p. es., nuotando in acque dolci contaminate). Le epidemie sono state segnalate al di fuori degli Stati Uniti dopo forti piogge o inondazioni di acqua dolce. I Leptospira possono sopravvivere da diverse settimane a mesi in fonti di acqua dolce (p. es., laghi, stagni). Tuttavia, possono sopravvivere solo per alcune ore in acqua salata.

I casi di leptospirosi negli Stati Uniti devono essere segnalati ai Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Tra i 100 e i 200 casi all'anno riportati negli Stati Uniti (la più alta incidenza è in Puerto Rico seguito dalle Hawaii) si manifestano soprattutto nella tarda estate o nella prima parte dell'autunno. Siccome le caratteristiche cliniche tipiche sono scarse, è possibile che molti casi non vengano diagnosticati né denunciati.

Sintomatologia della leptospirosi Il periodo di incubazione va da 2 a 20 giorni (solitamente 7-13). La leptospirosi è tipicamente bifasica, sebbene alcuni pazienti abbiano solo una malattia monofasica fulminante. La fase setticemica esordisce all'improvviso, con cefalea, gravi mialgie, brividi, febbre, tosse, faringite, dolore toracico e in alcuni pazienti anche con emottisi. Di solito, al 3o-4o giorno compare iperemia congiuntivale. Splenomegalia ed epatomegalia sono rare. Questa fase dura 4-9 giorni, con brividi e febbre ricorrente, spesso > 39° C. Segue poi una fase di defervescenza. La 2a fase, o fase immune, si verifica tra il 6o e il 12o giorno di malattia, in correlazione con la comparsa di anticorpi nel siero. La febbre e gli altri sintomi si ripresentano, e può svilupparsi la meningite. Raramente si osservano anche iridociclite, neurite ottica e neuropatia periferica. Il coinvolgimento polmonare può essere grave in caso di emorragia polmonare. Questa fase dura in genere da 4 a 30 giorni. Se la leptospirosi viene contratta in gravidanza può provocare aborto anche durante il periodo di convalescenza. La sindrome di Weil (leptospirosi itterica) è una forma grave con ittero e in genere iperazotemia, anemia, disturbi della coscienza e febbre continua. L'esordio è simile a quello delle forme meno gravi. Tuttavia, si sviluppano manifestazioni emorragiche, dovute al danno capillare che comprendono epistassi, emottisi, petecchie, porpora ed ecchimosi, e di rado progrediscono fino alle emorragie subaracnoidee, surrenali o gastrointestinali. Può verificarsi trombocitopenia. I segni di disfunzione renale ed epatocellulare compaiono tra il 3o e il 6o giorno. Le alterazioni renali comprendono proteinuria, piuria, ematuria e iperazotemia. Il danno epatocellulare è minimo e la guarigione è completa. La mortalità è nulla nei pazienti che non hanno ittero. In presenza di ittero, il tasso di mortalità è del 5-15% (può superare il 50% nei casi gravi) (1); è più alto nei pazienti > 60 anni. Riferimenti relativi alla sintomatologia 1. Centers for Disease Control and Prevention: Leptospirosis Fact Sheet for Clinicians. January 30, 2018. Accessed December 10, 2024.

Diagnosi della leptospirosi Colture del sangue, delle urine e del liquido cerebrospinale

Test sierologici

PCR (Polymerase Chain Reaction) Sintomi simili possono essere causati da meningoencefalite virale, febbre emorragica con sindrome renale dovuta a hantavirus, altre infezioni da spirochete, influenza, ed epatite. Un'anamnesi positiva per malattia con manifestazioni cliniche bifasiche può essere utile per distinguere la leptospirosi. La leptospirosi deve essere presa in considerazione in qualsiasi paziente con febbre di origine sconosciuta che potrebbe essere stato esposto alle leptospire (p. es., dopo annegamento in acqua dolce). I pazienti con sospetta leptospirosi devono eseguire emocolture, dosaggi di anticorpi in fase acuta e in convalescenza (dopo 3-4 settimane), emocromo, esami di chimica clinica e test di funzionalità epatica. La presenza di segni meningei impone la puntura lombare; la conta di cellule nel liquido cerebrospinale va da 10 a 1000/mcL (0,01 a 1 × 109/L) e di solito < 500/mcL (< 0,5 × 109/L), con prevalenza di cellule mononucleate. Nel liquido cerebrospinale, il glucosio è normale; le proteine sono < 100 mg/dL (1 g/L). La conta dei leucociti nel sangue periferico è normale o lievemente aumentata nella maggior parte dei pazienti, ma può raggiungere anche 50 000/mcL (50 × 109/L) nei pazienti gravi con ittero. La presenza di > 70% di neutrofili aiuta a distinguere la leptospirosi dalle malattie virali. La bilirubina sierica è sproporzionatamente elevata rispetto all'incremento delle transaminasi sieriche. Nei pazienti itterici, i livelli di bilirubina sierica sono di solito < 20 mg/dL (< 342 micromol/L) ma possono raggiungere 40 mg/dL (684 micromol/L) nelle infezioni gravi. La leptospirosi è confermata se le leptospire sono isolate in campioni clinici o osservate in liquidi o tessuti. È possibile che le colture di sangue e liquido cerebrospinale risultino positive durante la prima settimana di malattia, quando possono essere presenti le leptospire e prima che i titoli anticorpali siano rilevabili; le colture di urina possono risultare positive durante le settimane di malattia da 1 a 3. Bisogna avvertire il laboratorio del sospetto di leptospirosi, perché sono richiesti terreni di coltura speciali e un'incubazione prolungata. La leptospirosi viene anche confermata con una delle seguenti modalità: Il titolo di anticorpi agglutinanti di Leptospira aumenta di ≥ 4 volte (test di agglutinazione microscopica su campioni accoppiati ottenuti ≥ 2 settimane di distanza).

Quando è disponibile un solo campione, il titolo è ≥ 1:800 nei pazienti con sintomi e segni tipici (o ≥ 1:200 o anche ≥ 1:100 in regioni in cui la prevalenza della leptospirosi è bassa). Saggi molecolari, come la PCR (Polymerase Chain Reaction), possono anche confermare rapidamente la diagnosi durante la fase iniziale della malattia. La PCR (reazione a catena della polimerasi) può essere eseguita su diversi tipi di campioni tra cui sangue (durante i primi 4-6 giorni dei sintomi), urina (più affidabile dopo 1 settimana di malattia), liquido cerebrospinale e tessuti (anche se la biopsia viene raramente eseguita). Un saggio immuno-assorbente (enzyme-linked immunosorbent assay, [ELISA]) legato all'IgM rileva le infezioni entro 3-5 giorni (nelle prime fasi dell'infezione quando la terapia antibiotica è più efficace), ma i risultati positivi devono essere confermati da test definitivi (p. es., colture, test di agglutinazione microscopica, PCR [Polymerase Chain Reaction]).

Trattamento della leptospirosi Penicillina

Doxiciclina La terapia antibiotica è più efficace se viene intrapresa in fase precoce di malattia (1). Nella malattia grave, uno dei seguenti trattamenti è raccomandato (2): Penicillina G 1,5 milioni di unità EV ogni 6 h per 7 giorni

Ampicillina 500-1000 mg EV ogni 6 h per 7 giorni

Ceftriaxone 1-2 g EV ogni 24 h durante 7 giorni Nei casi gravi, è importante anche la terapia di supporto, che comprende la terapia con liquidi ed elettroliti e talvolta la terapia renale sostitutiva e/o la trasfusione di sangue. Reazioni di Jarisch-Herxheimer sono state riportate in pazienti trattati con penicillina. In casi meno gravi, uno dei seguenti può essere somministrato: Doxiciclina 100 mg per via orale ogni 12 h per 5-7 giorni

Azitromicina 500 mg per via orale 1 volta/die per 3 giorni

Ampicillina da 500 a 750 mg per via orale ogni 6 h per 5-7 giorni

Amoxicillina 500 mg per via orale ogni 6 h per 5-7 giorni L'isolamento del paziente non è obbligatorio, ma le urine vanno maneggiate ed eliminate con cautela. Riferimenti relativi al trattamento 1. Rajapakse S: Leptospirosis: clinical aspects. Clin Med (Lond) 22(1):14-17, 2022. doi:10.7861/clinmed.2021-0784 2. Petakh P, Behzadi P, Oksenych V, Kamyshnyi O: Current treatment options for leptospirosis: a mini-review. Front Microbiol 15:1403765, 2024. doi:10.3389/fmicb.2024.1403765

Prevenzione della leptospirosi Per prevenire la malattia, doxiciclina 200 mg per via orale 1 volta/settimana viene somministrata 1-2 giorni prima e continuando per tutto il periodo di un'esposizione geografica nota. Non ci sono vaccini disponibili.