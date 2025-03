Doxiciclina

Per la febbre Q acuta, il trattamento primario è la doxiciclina fino a quando il paziente non migliora, è rimasto apiretico per circa 5 giorni e ha ricevuto il trattamento per 14 giorni; per una malattia grave può essere necessario un trattamento più lungo. Non sono documentati casi di resistenza alla tetraciclina.

Anche se alcune tetracicline possono causare la colorazione dei denti nei bambini < 8 anni di età, il Centers for Disease Control and Prevention (CDC) consiglia che un ciclo di doxiciclina è giustificato (1), somministrato per 5 giorni per la malattia lieve e per 10 giorni per i bambini ad alto rischio. La ricerca indica che brevi cicli di doxiciclina (da 5 a 10 giorni, come quelli usati per la malattia da rickettsie) possono essere utilizzati nei bambini senza causare colorazione dei denti o indebolimento dello smalto dei denti (2). Alle donne in gravidanza può essere somministrato il trimetoprim/sulfametossazolo, ma non oltre le 32 settimane di gestazione.

Nell'endocardite, è necessario prolungare il trattamento (per mesi, anni o a vita), generalmente per almeno 18 mesi (3). La doxiciclina più idrossiclorochina è attualmente raccomandata. A causa degli effetti avversi cardiaci dell'idrossiclorochina, i pazienti che assumono questo farmaco devono monitorare il loro intervallo QTc con ripetuti ECG. Segni clinici, velocità di eritrosedimentazione (VES), emocromo e titoli anticorpali devono essere monitorati per aiutare a determinare quando interrompere il trattamento. La consultazione con uno specialista in malattie infettive può aiutare a gestire le complessità della malattia e il suo trattamento. Spesso, la terapia antibiotica risulta solo parzialmente efficace, ed è necessario sostituire chirurgicamente le valvole danneggiate, sebbene si siano verificate alcune guarigioni senza intervento chirurgico.

Per epatite granulomatosa cronica, il regime ottimale non è stato determinato.