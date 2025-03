Panoramica sulle infezioni da rickettsie e infezioni correlate

Tetracicline

Poiché i test diagnostici possono richiedere tempo e non essere sufficientemente sensibili, in genere viene iniziata una terapia antibiotica empirica, allo scopo di prevenire un peggioramento significativo, il decesso e un recupero lento.

Le tetracicline costituiscono la terapia di prima scelta: doxiciclina finché il paziente non migliori, restando apiretico per 24-48 h e abbia ricevuto un trattamento per almeno 7 giorni. Nei pazienti che sono in condizioni troppo gravi per assumere farmaci orali si usano preparazioni EV. Anche se alcune tetracicline possono causare una colorazione dei denti nei bambini < 8 anni di età, i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) e altri hanno scoperto che brevi cicli di doxiciclina (da 5 a 10 giorni, come quelli utilizzati per la malattia da rickettsie) possono essere utilizzati nei bambini senza causare colorazione dei denti o indebolimento dello smalto dei denti (1). La doxiciclina per la malattia da rickettsie nei bambini di tutte le età è raccomandata dall'American Academy of Pediatrics e da altri esperti (vedi The American Academy of Pediatrics Red Book). Per i pazienti che non tollerano la doxiciclina, la desensibilizzazione è raccomandata.

Il cloramfenicolo è il farmaco di 2a scelta quando la doxiciclina non può essere utilizzata. Il cloramfenicolo per via orale non è disponibile negli Stati Uniti e la somministrazione IM non è efficace. Il cloramfenicolo può avere effetti indesiderati ematologici, che richiedono il monitoraggio degli indici ematici.

Ambedue i farmaci sono rickettsiostatici, non rickettsicidi.

La ciprofloxacina e altri fluorochinoloni sono efficaci in vitro contro alcune rickettsie, ma una scarsa esperienza clinica supporta l'uso di fluorochinoloni per la febbre maculosa delle Montagne Rocciose.

Poiché i pazienti con gravi forme di febbre maculosa delle Montagne Rocciose o di tifo epidemico possono presentare negli stadi avanzati un marcato incremento della permeabilità capillare, i liquidi EV per mantenere la pressione arteriosa devono essere somministrati con cautela per evitare un peggioramento dell'edema polmonare e cerebrale.