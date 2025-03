Nocardiosi

Trimetoprim/sulfametossazolo

Sono usati trimetoprim/sulfametossazolo 15 mg/kg/die (del componente TMP) per via orale da ogni 6-12 h o alte dosi solo di una solfonammide (p. es., sulfadiazina 1 g per via orale ogni 4-6 h). Poiché la maggior parte dei casi risponde lentamente, una dose che mantiene una concentrazione ematica di sulfamidici di 12-15 mg/dL, 2 h dopo l'ultima dose, deve essere continuata per un periodo prolungato. La durata dipende dal tipo di infezione e dai fattori di rischio predisponenti del paziente infetto. Nei pazienti immunocompromessi e nei pazienti con malattia disseminata, il trimetoprim/sulfametossazolo deve essere utilizzato con amikacina, imipenem, meropenem in attesa dei risultati di identificazione delle specie e dei test di suscettibilità.

In presenza di ipersensibilità ai sulfamidici o di infezioni refrattarie, possono essere utilizzati amikacina, una tetraciclina (in particolare la minociclina), imipenem/cilastatina, meropenem, ceftriaxone, cefotaxime, fluorochinolonici ad ampio spettro (p. es., moxifloxacina) o dapsone. La tigeciclina può essere un'alternativa efficace. I dati dell'antibiogramma in vitro devono guidare la scelta di antibiotici alternativi.

Gli ascessi localizzati in genere richiedono l'incisione, il drenaggio e lo sbrigliamento chirurgico.