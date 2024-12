Assenza di cicli mestruali

Nelle ragazze o nelle donne in età fertile, gli esami possono includere

Test di gravidanza

Esami del sangue per misurare i livelli ormonali

Un esame di diagnostica per immagini o una procedura per esaminare l’apparato riproduttivo (come l’ecografia o l’isteroscopia)

Talvolta, uso di farmaci ormonali per determinare se inducono un ciclo mestruale

Talvolta si esegue un test di gravidanza anche nelle ragazze che non hanno avuto il ciclo mestruale o non hanno riferito attività sessuale. Una volta esclusa questa possibilità, si procede con altri esami in base ai risultati delle osservazioni e della causa sospetta.

Se le ragazze non hanno ancora avuto il menarca (amenorrea primaria) e presentano caratteristiche sessuali secondarie normali, gli esami iniziali prevedono analisi del sangue ormonali, un esame obiettivo e un’ecografia per controllare difetti congeniti che potrebbero bloccare l’uscita del sangue mestruale dall’utero. Se i difetti congeniti sono insoliti o difficili da identificare, può essere eseguita una risonanza magnetica per immagini (RMI).

Solitamente per gli esami si procede secondo un certo ordine identificando o eliminando le cause man mano che si procede. Se i sintomi suggeriscono un disturbo preciso, si procede innanzitutto con gli esami relativi a tale disturbo. Ad esempio, se la donna manifesta cefalee e problemi della vista, si procede a una RMI cranica per individuare un eventuale tumore ipofisario. La necessità e il tipo di esami ulteriori dipende dai risultati degli esami precedenti. Gli esami più comuni sono:

Esami del sangue per misurare i livelli di alcuni ormoni inclusa la prolattina (per valutare se i livelli siano alti e interferiscano con i cicli mestruali), gli ormoni tiroidei (per controllare eventuali disturbi della tiroide), l’ormone follicolo stimolante (per controllare problemi dell’ipofisi o dell’ipotalamo) e gli ormoni maschili (per controllare eventuali disturbi che provocano lo sviluppo di caratteri maschili)

Esami di diagnostica per immagini dell’addome e della pelvi per individuare eventuali tumori nelle ovaie o nelle ghiandole surrenali (di solito ecografia, ma talvolta tomografia computerizzata (TC) o RMI)

Esame cromosomico su un campione di tessuto (ad esempio sangue) per eventuali patologie genetiche

Procedura per l’esame visivo dell’utero o delle tube di Falloppio (isteroscopia o isterosalpingografia) per controllare eventuali blocchi di tali organi o altre anomalie

Uso di ormoni (estrogeni e un progestinico o progesterone) per cercare di stimolare il sanguinamento mestruale

Nell’isteroscopia, il medico inserisce una sottile sonda di visualizzazione attraverso la vagina e la cervice per esaminare l’interno dell’utero. Questa procedura può essere eseguita nello studio del medico o in ospedale in regime ambulatoriale.

Nell’isterosalpingografia, le radiografie sono eseguite dopo aver iniettato una sostanza visibile ai raggi X (agente di contrasto radiopaco) nell’utero attraverso la cervice, per esaminare l’interno dell’utero e le tube di Falloppio. L’isterosalpingografia è solitamente eseguita in regime ambulatoriale in un ambulatorio di radiologia ospedaliero.

Possono essere somministrati ormoni (progestinico o estrogeno più progestinico) per via orale per cercare di indurre il sanguinamento mestruale. Se gli ormoni inducono il sanguinamento mestruale, la causa può essere un malfunzionamento del sistema ormonale che controlla il ciclo mestruale o menopausa precoce. Se il sanguinamento mestruale non ha una causa ormonale, la causa può essere un disturbo dell’utero o un’anomalia strutturale che impedisce la fuoriuscita del sangue mestruale.