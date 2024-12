Test di gravidanza

Dosaggio ormonale

Analisi supplementari per identificare la causa

A volte, test genetici e analisi cromosomica

La menopausa precoce si sospetta quando le donne di età inferiore a 40 anni presentano sintomi della menopausa, pochi cicli mestruali o del tutto assenti oppure non riescono ad avere una gravidanza.

Si esegue un test di gravidanza per assicurarsi che non sia la gravidanza il motivo dell’interruzione del ciclo mestruale. Si misurano quindi i livelli di estrogeni e di ormone follicolo-stimolante (che stimola le ovaie a produrre estrogeni e progesterone). Queste misurazioni possono dover essere ripetute ogni settimana per alcune settimane per confermare la diagnosi di menopausa precoce.

Possono essere effettuati altri esami che aiutano i medici a identificare la causa della menopausa precoce o i disturbi associati e pertanto valutare i rischi per la salute della donna e i trattamenti raccomandati. Ad esempio, se il medico sospetta che una donna abbia anche la tiroidite (una malattia autoimmune), misura i livelli degli ormoni tiroidei nel sangue.

Si ricorre a consulenza e test genetici se le donne presentano disabilità cognitiva, tremori o perdita di equilibrio (atassia) o hanno una familiare stretta con menopausa precoce o se hanno meno di 35 anni.

Può essere eseguito un esame del sangue per l’ormone antimulleriano (prodotto dalle ovaie) per valutare il funzionamento delle ovaie e stimare le probabilità che una donna possa concepire dopo il trattamento con farmaci per la fertilità.

Può essere misurata la densità ossea per verificare la presenza di osteoporosi.