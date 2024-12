Secrezione dal capezzolo†

Se i medici sospettano una causa ormonale, si procede alle analisi del sangue per misurare i livelli di prolattina e di ormone di stimolazione della tiroide.

In caso di sospetto disturbo ipofisario o encefalico, si procede alla RMI o TC della testa.

Qualora la secrezione non fosse palesemente ematica, si procede all’analisi al fine di determinare se contiene piccole quantità di sangue. In caso positivo, si esamina al microscopio un campione di secrezione (esame citologico) per individuare eventuali cellule neoplastiche.

In presenza di un nodulo palpabile, si esegue un’ecografia o una mammografia. Gli esami sono simili a quelli per qualsiasi tipo di nodulo mammario.

Il liquido contenuto nelle cisti viene drenato (aspirato) ed esaminato. Se il liquido contiene sangue, viene controllato per presenza di cellule tumorali.

Se i noduli sono solidi, si procede alla mammografia, seguita da una biopsia.

In assenza di noduli, ma con sospetto carcinoma, o in caso di risultati degli esami non chiari, si esegue una mammografia.

Se i risultati degli esami dopo l’aspirazione, l’ecografia o la mammografia sono anomali, si esegue una biopsia.

Se non viene identificata una causa tramite ecografia e mammografia e la secrezione avviene spontaneamente e solo da un dotto galattoforo, generalmente i medici eseguono un tipo speciale di mammografia (detta dottogramma o galattogramma). Questa procedura prevede l’iniezione di un mezzo di contrasto (che aiuta a rendere le immagini più chiare) nel dotto prima di acquisire le immagini come in una normale mammografia. Questo esame può contribuire a escludere o identificare il carcinoma.

Se non sono palpabili noduli e la mammografia è normale, è molto improbabile che sia presente un tumore.

Talvolta, non si riesce a evidenziare una causa specifica.

Se le donne presentano uno qualsiasi dei sintomi di seguito, devono consultare un medico esperto nella gestione delle patologie mammarie: