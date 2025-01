Difetti congeniti degli organi genitali femminili

Durante la gravidanza, è possibile che l’apparato riproduttivo interno di un feto di sesso femminile non si sviluppi completamente. Una neonata può nascere senza vagina o con una vagina parzialmente formata (la vagina inferiore è presente, ma manca la vagina superiore). Talvolta, possono mancare anche altri organi riproduttivi interni, come la cervice e l’utero. Queste situazioni sono chiamate agenesi vaginale, agenesi mulleriana o sindrome di Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH).

L’agenesi vaginale o le anomalie dello sviluppo della cervice uterina o dell’utero possono non essere identificate durante l’esame obiettivo, poiché le strutture riproduttive esterne, come le labbra e la vagina inferiore, di solito si sviluppano normalmente. Spesso, le ragazze vengono diagnosticate solo al momento della pubertà perché, benché sviluppino le mammelle e i peli ascellari e pubici, non hanno mestruazioni (amenorrea). A volte l’utero si è formato, ma è piccolo oppure la vagina è ostruita da tessuto (setto vaginale), quindi il sangue non è in grado di fuoriuscire, causando dolore.

Le bambine affette da agenesi vaginale possono presentare anche anomalie renali. Ad esempio, può mancare un rene. Possono anche essere presenti problemi ossei o anomalie della parete addominale.

Non è necessario alcun trattamento immediato, a meno che le bambine non avvertano dolore dovuto all’ostruzione del flusso mestruale. Quando le ragazze sono pronte per iniziare il trattamento, useranno un dilatatore vaginale per allungare il canale vaginale. Il dilatatore vaginale è una barretta di plastica liscia simile a un tampone. Le ragazze lo inseriscono e, il dispositivo, nel tempo, allunga la vagina.