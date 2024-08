Il medico inizia ponendo al paziente domande sui sintomi e sull'anamnesi. Esegue quindi un esame obiettivo. In base ai risultati dell’esame obiettivo e dell’anamnesi, sarà in grado di suggerire una causa e gli eventuali esami da effettuare ( see table Alcune cause e caratteristiche dell’irsutismo).

Alle donne viene chiesto quando è iniziata la crescita eccessiva dei peli e la loro localizzazione, se hanno periodi mestruali e, in caso di risposta affermativa, se questi sono regolari. Il medico chiede inoltre se le donne hanno avuto problemi durante il concepimento di un figlio e se anche altri familiari presentano peli in eccesso.

Vengono rivolte domande in merito a tutti i farmaci che le persone stiano assumendo, in particolare gli steroidi anabolizzanti e altri farmaci in grado di far crescere i peli.

Durante l’esame obiettivo, il medico osserva la distribuzione della crescita dei peli e ricerca altre caratteristiche maschili, oltre ad altre particolarità che possano suggerire una causa. Ad esempio, un nodulo percepito durante l’esame pelvico può suggerire un tumore all’ovaio.