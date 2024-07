CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University

La sindrome di Turner è un’anomalia dei cromosomi sessuali nella quale le ragazze nascono con uno dei due cromosomi X parzialmente o completamente assente.

La sindrome di Turner è causata dalla delezione parziale o completa di uno dei due cromosomi X.

Le bambine colpite dalla sindrome in genere presentano bassa statura, pelle lassa nella zona della nuca, problemi di apprendimento e incapacità ad avviare spontaneamente la pubertà.

La diagnosi viene confermata dall’analisi dei cromosomi.

La terapia a base di ormoni può stimolare la crescita e dare inizio alla pubertà.

I cromosomi sono strutture presenti nelle cellule che contengono il DNA e svariati geni. I geni sono segmenti di acido desossiribonucleico (DNA) che contengono il codice per una specifica proteina che funziona in uno o più tipi di cellule dell’organismo. I geni contengono istruzioni che determinano l’aspetto e il funzionamento probabile dell’organismo. (Per un approfondimento sulla genetica vedere Geni e cromosomi.)

I cromosomi sessuali determinano se il feto sarà maschio o femmina. Una coppia di cromosomi X e Y (XY) determina un maschio e una coppia di cromosomi X e X (XX) determina una femmina.

A livello mondiale la sindrome di Turner si osserva in circa 1 femmina nata viva su 2.500. Quasi tutti i feti colpiti vengono abortiti spontaneamente.

Sintomi della sindrome di Turner Alcuni sintomi della sindrome di Turner sono evidenti alla nascita. Altri sintomi vengono notati solo in età scolare o successivamente. Neonati Molte neonate con sindrome di Turner hanno sintomi lievi, ma alcune presentano tumefazione (linfedema) sul dorso delle mani e sulla parte superiore dei piedi. Una tumefazione o ampie pieghe cutanee sono spesso evidenti sulla nuca. I difetti cardiaci comprendono il restringimento di una parte dell’aorta (coartazione aortica). Altre anomalie comuni, che compaiono successivamente, includono collo palmato (ampia piega di cute tra collo e spalle) e torace ampio, con capezzoli molto distanti e rivolti all’interno. Le neonate sono a maggior rischio di un problema dell’articolazione dell’anca chiamato displasia dello sviluppo dell’anca. Sintomi meno comuni includono palpebre cadenti (ptosi), attacco posteriore dei capelli basso, nei (nevi) e unghie scarsamente sviluppate. Bambini più grandi, adolescenti e donne Nella maggior parte delle ragazze le ovaie sono sostituite da tessuto connettivo e non contengono ovuli funzionali (disgenesia gonadica), pertanto sono infertili. La disgenesia gonadica causa la mancanza di mestruazioni (amenorrea) e il mancato sviluppo delle mammelle. Le bambine possono non attraversare i cambiamenti della pubertà o possono non completare la pubertà. Un piccolo numero di bambine ha una pubertà e una funzione riproduttiva normali. Circa il 10% delle adolescenti presenta scoliosi. Sindrome di Turner Immagine © Springer Science+Business Media Possono svilupparsi altri problemi. L’ipertensione arteriosa è frequente, anche in assenza di coartazione dell’aorta. I difetti renali sono comuni. Talvolta, l’alterazione dei vasi sanguigni a livello intestinale causa emorragie. Possono verificarsi perdita dell’udito, strabismo e ipermetropia. Celiachia, infiammazione della tiroide e diabete mellito si osservano più spesso nelle ragazze con sindrome di Turner rispetto alla popolazione generale. Le ragazze con sindrome di Turner causata da un certo tipo di anomalie cromosomiche presentano un rischio aumentato di sviluppare un tumore delle ovaie, chiamato gonadoblastoma, che può essere maligno. Molte ragazze con la sindrome di Turner soffrono di disturbo di attenzione/iperattività e problemi di apprendimento con difficoltà nella valutazione dei rapporti visivi e spaziali, nell’organizzazione di attività e nell’attenzione. Tendono a ottenere uno scarso punteggio in alcuni test attitudinali e in matematica, anche se raggiungono punteggi nella media o superiori alla media nei test intellettivi verbali. I deficit intellettivi sono rari. Una ragazza o una donna con sindrome di Turner è quasi sempre più bassa rispetto ai familiari e spesso obesa.

Diagnosi di sindrome di Turner Aspetto alla nascita

Test genetici

Esami di diagnostica per immagini I medici possono sospettare la diagnosi di sindrome di Turner se nel neonato compare linfedema o collo palmato. Tuttavia, la sindrome può essere identificata solo nell’adolescenza, quando la ragazza è bassa e presenta un ritardo della pubertà con assenza di mestruazioni. Per confermare la diagnosi vengono analizzati i cromosomi mediante un esame del sangue. I medici eseguono un’ecocardiografia o una risonanza magnetica per immagini (RMI) del cuore per individuare eventuali problemi cardiaci, continuandoli regolarmente.