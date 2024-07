Panoramica sulle ghiandole surrenali

I disturbi delle ghiandole surrenali possono comportare una secrezione eccessiva o insufficiente di ormoni.

Una secrezione di ormoni insufficiente (iposecrezione, chiamata anche insufficienza surrenalica), può essere dovuta a un problema delle ghiandole surrenali stesse (un disturbo primario, come il morbo di Addison). Oppure, può essere il riflesso di un problema in altre parti dell’organismo, come l’ipofisi o l’ipotalamo. Ad esempio, un problema all’ipofisi può indicare che le ghiandole surrenali non vengono stimolate alla secrezione di ormoni. Un problema dell’ipotalamo potrebbe influire sui livelli degli ormoni ipofisari, che a loro volta influirebbero sulla funzione delle ghiandole surrenali.

Quando la secrezione di ormoni è eccessiva (ipersecrezione, detta anche eccesso surrenalico), il disturbo che ne deriva dipende dagli ormoni coinvolti: