Polipi cervicali

Asportazione dei polipi

Se provocano sanguinamento o secrezioni vengono asportati durante l’esame pelvico in ambulatorio. Di solito, la procedura è indolore e non è necessario alcun anestetico. Il sanguinamento dopo la rimozione è raro; in caso contrario si applica una sostanza caustica, come il nitrato d’argento, sulla zona interessata, mediante un tampone.

I polipi vengono esaminati per confermare che non siano maligni.

In presenza di sintomi (sanguinamento o perdite) che persistono dopo la rimozione dei polipi, si preleva un campione di tessuto dalla mucosa uterina (endometrio) da esaminare al microscopio (biopsia endometriale) per escludere un tumore dell’endometrio.