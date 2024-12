Panoramica sui sintomi delle patologie polmonari

CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

I medici possono sospettare un problema polmonare o delle vie respiratorie in base alla sintomatologia. I sintomi delle patologie polmonari interessano frequentemente la respirazione e possono includere

Meno di frequente, un’ostruzione delle vie aeree tra la bocca e i polmoni dà origine a un suono aspro associato al respiro (stridore).

Anche i sintomi che interessano altre parti del corpo possono suggerire la presenza di una patologia polmonare. I soggetti con una patologia polmonare possono presentare

Alcuni di questi sintomi non sempre indicano un problema polmonare. Ad esempio, il dolore toracico può anche originare da una cardiopatia o disturbo del tratto digerente, mentre il respiro affannoso può essere causato da una cardiopatia o patologia dell’apparato circolatorio.

Inoltre, anche sintomi più generici quali febbre, debolezza, affaticabilità o una sensazione generale di malessere o fastidio, in alcuni casi rispecchiano una patologia polmonare o delle vie respiratorie. Alcuni sintomi, come tosse o respiro sibilante, possono indicare un disturbo polmonare. Alcuni disturbi che colpiscono i nervi o i muscoli, come la miastenia grave e la sindrome di Guillain-Barré, causano debolezza dei muscoli respiratori e sintomi polmonari.

I sintomi respiratori possono essere minori (come la tosse causata da un raffreddore) o potenzialmente fatali (come le gravi difficoltà respiratorie).

Le caratteristiche e lo schema dei sintomi aiutano i medici a diagnosticare la malattia polmonare.