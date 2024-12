Screening e prevenzione del tumore della cervice

Lo screening del tumore della cervice previene efficacemente il tumore e i decessi causati dalla malattia.

Lo screening del tumore della cervice è raccomandato per chiunque abbia la cervice, a partire dai 21-25 anni. I test di screening sono solitamente eseguiti ogni 3-5 anni, a seconda dell’età del soggetto e del tipo di esame.

Per il tumore della cervice vengono utilizzati due tipi di esami:

Test dell’HPV: un campione della cervice viene analizzato per determinare se sono presenti ceppi di HPV che causano la maggior parte dei tumori della cervice.

Pap test: le cellule della cervice vengono esaminate al microscopio per stabilire se ve ne siano di cancerose o anomale. Le cellule anormali possono, se non trattate, progredire in senso maligno (sono chiamate cellule precancerose).

Lo screening può essere interrotto dopo i 65 anni di età, ma solo se nei 10 anni precedenti è risultato normale un numero adeguato di esami.

Se le donne sono state sottoposte a un’isterectomia totale (asportazione chirurgica dell’utero, compresa la cervice) e non hanno avuto un tumore della cervice o lesioni precancerose, non è necessario che si sottopongano al test dell’HPV o al Pap test.

Dall’introduzione del Pap test, il numero di decessi causati dal tumore della cervice si è ridotto di oltre il 50% nei Paesi nei quali l’esame è disponibile.

Se tutte le donne effettuassero questo esame come raccomandato, i decessi per questo tumore potrebbero essere praticamente eliminati. Tuttavia, negli Stati Uniti molte donne non si sottopongono al test regolarmente e nei Paesi con risorse medie e basse spesso lo screening del tumore della cervice non è disponibile.