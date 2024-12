C. trachomatis può causare infezioni in molti organi del corpo, come l’uretra, la cervice uterina e il retto. Si trasmette prevalentemente per via sessuale, ma può anche essere trasmesso dalle donne in gravidanza ai bambini (vedere anche Infezioni da clamidia e altre infezioni non gonococciche).

Negli Stati Uniti, la C. trachomatis è la causa più comune delle infezioni a trasmissione sessuale (ITS) di origine batterica. Le ITS sono infezioni trasmesse da persona a persona attraverso il contatto sessuale.

Quando si diffonde attraverso il contatto sessuale, C. trachomatis può causare le seguenti infezioni:

Una donna in gravidanza con infezione da C. trachomatis può trasmettere la malattia al bambino durante il parto, causando un’infezione oculare (congiuntivite) o polmonare (polmonite) nel neonato. Al fine di prevenire tali infezioni del neonato, si esegue uno screening prenatale generalizzato e le donne in gravidanza vengono sottoposte a trattamento. Queste misure negli Stati Uniti hanno ridotto notevolmente l’incidenza di congiuntivite e polmonite nei neonati.

Alcuni ceppi di C. trachomatis causano un’infezione oculare chiamata tracoma. Il tracoma è un’infezione prolungata della congiuntiva (la sottile membrana che riveste la superficie dell’occhio e l’interno delle palpebre) e costituisce la principale causa prevenibile di cecità nel mondo, soprattutto nell’Africa subsahariana. Negli Stati Uniti il tracoma è molto raro. La patologia si presenta soprattutto nei bambini, specialmente quelli di età compresa tra 3 e 6 anni. L’infezione si contrae entrando a contatto con le secrezioni oculari o nasali di una persona infetta, ad esempio attraverso il contatto con mani, indumenti o asciugamani contaminati. Questa malattia può essere trasmessa anche da insetti.