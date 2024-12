Screening e prevenzione del cancro della mammella

La mammografia rappresenta uno dei modi più efficaci per la diagnosi precoce di cancro della mammella. Si tratta di una procedura abbastanza sensibile da evidenziare l’eventuale presenza del tumore a uno stadio precoce, talvolta anni prima che diventi palpabile. Per la sua sensibilità, la mammografia può suggerire la presenza di un tumore anche se non c’è (risultato falso positivo). L’85-90% delle anomalie individuate durante lo screening (vale a dire in donne che non presentano screening né noduli) non è di natura maligna. In genere, se il risultato è positivo si programmano altre indagini più specifiche, di solito una biopsia mammaria. La mammografia può non riuscire ad evidenziare fino al 15% dei cancri della mammella, È meno precisa nelle donne con tessuto mammario denso. Per queste donne possono pertanto essere necessari ulteriori esami, come l’ecografia mammaria, la mammografia tridimensionale (tomosintesi) o la risonanza magnetica per immagini (RMI).

In questo esame i raggi X vengono utilizzati per individuare eventuali zone anomale nelle mammelle. Un tecnico posiziona la mammella su una lastra radiologica coprendola con una piastra adattabile di materiale plastico ed esercitando una forte pressione. In questo modo, la mammella viene schiacciata, permettendo la visualizzazione e l’esame della maggior quantità di tessuto possibile. I raggi X sono diretti verso il basso, attraverso la mammella, e forniscono un’immagine sulla lastra radiologica. Vengono eseguite due radiografie per ogni mammella in questa posizione. Successivamente, le piastre possono essere posizionate verticalmente su entrambi i lati della mammella e i raggi vengono emessi lateralmente. Questa posizione permette di ottenere una proiezione laterale della mammella.

La tomosintesi della mammella (mammografia tridimensionale) può essere utilizzata assieme alla mammografia per produrre un’immagine tridimensionale chiara e altamente focalizzata della mammella. Questa tecnica rende un po’ più semplice individuare i tumori, specialmente in donne con tessuto mammario denso. Tuttavia, questo tipo di mammografia espone le donne a una quantità maggiore di radiazioni rispetto alla mammografia tradizionale.

Le raccomandazioni per lo screening mammografico di routine variano. Gli esperti non sono concordi su

Quando bisogna iniziare

Con che frequenza va eseguito

Quando (o se) non va più eseguito

Le raccomandazioni degli esperti non concordano su quando iniziare le mammografie di routine. La maggior parte delle organizzazioni mediche raccomanda la mammografia di screening per alcune donne a partire dai 40-49 anni e per tutte le donne a partire dai 50 anni.

Alcuni esperti raccomandano di iniziare a 50 anni, perché la mammografia di screening è più accurata nelle donne di età pari o superiore a 50 anni. Il motivo è che, con l’avanzare dell’età, il tessuto adiposo sostituisce il tessuto fibroghiandolare della mammella. Le anomalie in prossimità di tessuto adiposo sono più facili da individuare con una mammografia.

Nelle donne di età compresa tra 40 e 49 anni il beneficio dello screening non è altrettanto chiaro. Gli esperti nutrono inoltre dubbi in merito all’ansia, ai falsi positivi e anche allo screening avviato troppo presto o effettuato troppo spesso, perché aumenta l’esposizione alle radiazioni.

Le donne che presentano fattori di rischio per il cancro della mammella hanno maggiori probabilità di beneficiare dell’inizio dello screening mammografico prima dei 50 anni d’età. Dovrebbero valutare i rischi e i benefici di questa procedura con il proprio medico.

A partire dal momento in cui viene eseguita per la prima volta, la mammografia viene poi ripetuta ogni 1-2 anni.

La mammografia di routine può essere smessa all’età di 75 anni, a seconda dell’aspettativa di vita della donna e del fatto che desideri o meno continuare a eseguire lo screening.

La dose di radiazioni utilizzata per la mammografia è molto bassa ed è considerata sicura.

L’eventuale fastidio causato dalla procedura dura solo pochi secondi. La mammografia deve essere eseguita nella fase del periodo mestruale in cui le mammelle sono meno dolenti

e si consiglia di evitare deodoranti o talchi nel giorno della procedura onde evitare interferenze con le immagini acquisite. Generalmente, la procedura richiede circa 15 minuti.

