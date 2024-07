Il sanguinamento uterino anomalo nelle donne in età fertile è un sanguinamento dell’utero che non segue il normale andamento dei cicli mestruali. Ovvero, avviene troppo spesso o in modo irregolare o dura più a lungo o è più abbondante delle normali mestruazioni.

Il tipo più comune di sanguinamento anomalo deriva da problemi che interferiscono con il rilascio degli ovuli (ovulazione).

Per diagnosticare un sanguinamento uterino anomalo, il medico pone alla donna domande sull’andamento del sanguinamento (anamnesi mestruale) ed esegue un esame pelvico, un’ecografia e le analisi del sangue.

Può essere effettuata una biopsia della mucosa uterina.

Il trattamento dipende dalla causa e può includere ormoni o altri farmaci, come una pillola anticoncezionale combinata, o una procedura, come l’isteroscopia e la dilatazione e raschiamento (D e R)

Se con la biopsia vengono individuate cellule anomale, il trattamento comporta alte dosi di progestinico e talvolta l’asportazione dell’utero.

(Vedere anche Sanguinamento vaginale.)

Il sanguinamento uterino anomalo è un problema comune nelle donne in età fertile. Si verifica il più delle volte all’inizio e alla fine dell’età riproduttiva: il 20% dei casi riguarda ragazze adolescenti e più del 50% concerne donne di età superiore a 45 anni.

Nelle donne in età fertile, la causa più comune di sanguinamento anomalo è la disfunzione ovulatoria, cioè le ovaie non rilasciano l’ovulo (ovulazione) o non lo rilasciano regolarmente, riducendo le probabilità di una gravidanza. Tuttavia, poiché le ovaie possono rilasciare un ovulo in modo occasionale, le donne che non desiderano una gravidanza devono ricorre alla contraccezione. Spesso, non è noto cosa causi la disfunzione ovarica.

Il sanguinamento uterino anomalo di solito si verifica quando il livello di estrogeni rimane elevato anziché diminuire come succede normalmente quando l’ovulo rilasciato non viene fecondato. Questo livello elevato di estrogeno non è bilanciato da un adeguato livello di progesterone. Nelle donne con questo tipo di sanguinamento anomalo l’ovulo non viene rilasciato e l’epitelio dell’utero (endometrio) può continuare a ispessirsi (anziché sfaldarsi ed essere eliminato con la mestruazione). Questa condizione è chiamata iperplasia endometriale. Periodicamente, l’epitelio si sfalda in modo incompleto e irregolare, causando il sanguinamento, che risulta irregolare, prolungato e talvolta abbondante e può durare molti giorni. Questo tipo di sanguinamento uterino anomalo è detto sanguinamento uterino anovulatorio.

In altre donne, l’ovulo viene rilasciato, ma la produzione di progesterone dura più a lungo del solito. Di conseguenza, la mucosa uterina ispessita viene eliminata in modo irregolare. Questo tipo di sanguinamento uterino anomalo è denominato disfunzione ovulatoria. Nelle donne obese, può verificarsi quando i livelli di estrogeni sono elevati. Di conseguenza, gli intervalli senza mestruazioni si alternano a intervalli con sanguinamento prolungato.

Il protrarsi del ciclo di ispessimento anomalo e sfaldamento irregolare può causare lo sviluppo di cellule precancerose, aumentando il rischio di sviluppare tumore dell’epitelio uterino (tumore dell’endometrio) anche nelle donne giovani.

Il sanguinamento uterino anomalo è spesso un segno precoce di perimenopausa (i vari anni che precedono e l’anno successivo all’ultima mestruazione).

Cause del sanguinamento uterino anomalo I medici classificano le cause del sanguinamento anomalo come dovute a un’anomalia di una struttura (strutturale) o a un altro problema (non strutturale). Le cause strutturali includono Polipi

Adenomiosi (quando il tessuto endometriale cresce nella parete dell’utero)

Fibromi

Sindrome dell’ovaio policistico

Condizioni precancerose (iperplasia, ovvero quando la mucosa uterina è ispessita, ma le cellule sono normali)

Cancro Le cause non strutturali includono Disfunzione ovulatoria

Disturbi della coagulazione

Uso di contraccettivi o di alcuni farmaci Il sanguinamento uterino anomalo dovuto a disfunzione ovulatoria (abnormal uterine bleeding due to ovulatory disfunction, AUB-O) è la causa più comune di sanguinamento anomalo non strutturale e la causa più comune in generale. Le cause della disfunzione ovulatoria includono Sindrome dell’ovaio policistico

Disturbi ipofisari

Disturbi alla tiroide

Menopausa prematura (insufficienza ovarica primaria)

Cambiamenti che si verificano intorno alla pubertà o negli anni precedenti la menopausa e il primo anno successivo (perimenopausa)

Disturbi sistemici, come malattie del fegato o malattia renale

Stress fisico o emotivo estremo

Malnutrizione Talvolta la causa è sconosciuta.

Sintomi del sanguinamento uterino anomalo Nelle donne con sanguinamento uterino anomalo, il sanguinamento può differire rispetto ai cicli mestruali normali nei seguenti modi: È più frequente (a distanza di meno di 24 giorni)

Varia in durata

Dura più di 8 giorni

Si verifica tra un ciclo e l’altro (sanguinamento intermestruale)

Comporta una perdita di sangue maggiore (perdita di oltre 90 ml di sangue o cicli che durano 8 giorni o più)

Non si verifica regolarmente I sintomi dipendono dalla causa del sanguinamento. Il sanguinamento può essere anomalo durante i cicli mestruali regolari oppure può verificarsi in momenti non prevedibili. Alcune donne, ma non tutte, manifestano sintomi associati alle mestruazioni, come sensibilità dei seni, crampi, gonfiore. Se il sanguinamento continua, possono sviluppare carenza di ferro e talvolta anemia. Lo sviluppo della sterilità dipende dalla causa del sanguinamento.

Diagnosi del sanguinamento uterino anomalo Descrizione dell’andamento del sanguinamento (anamnesi mestruale)

Test di gravidanza

Emocromo con formula

Dosaggio ormonale

Talvolta, procedure come una biopsia endometriale o un’isteroscopia Si parla di sospetto sanguinamento uterino anomalo quando il sanguinamento si verifica a intervalli irregolari o in quantità eccessive. Per stabilire se un sanguinamento è anomalo, i medici si informano sulle sue caratteristiche (anamnesi mestruale). Per determinare la causa, si informano degli altri sintomi e delle possibili cause (come uso di farmaci, presenza di altri disturbi, fibromi e complicanze durante le gravidanze). Procedono quindi a un esame obiettivo. Vengono condotti esami per verificare le possibili cause del sanguinamento uterino anomalo Si esegue un test di gravidanza, anche nelle ragazze adolescenti e nelle donne che stanno attraversando la menopausa. Possono essere eseguiti altri esami per individuare le possibili cause del sanguinamento vaginale in base ai risultati dei colloqui con le pazienti e dell’esame obiettivo. Per esempio, i medici di solito eseguono un emocromo completo per valutare la quantità di sangue persa e la presenza di anemia (compresa l’anemia da carenza di ferro). Possono anche prescrivere esami del sangue per stabilire quanto rapidamente il sangue coagula (per escludere disturbi della coagulazione). Vengono normalmente eseguiti esami del sangue per misurare i livelli ormonali (per escludere la sindrome dell’ovaio policistico, disturbi della tiroide, disturbi dell’ipofisi o altri disturbi cause comuni di sanguinamento anomalo). Gli ormoni che possono essere misurati includono quelli femminili come gli estrogeni o il progesterone (che aiuta a controllare il ciclo mestruale), ormoni tiroidei e prolattina. I medici possono eseguire un test di screening del tumore della cervice, come il test di Papanicolaou (Pap test) e/o il test del papillomavirus umano (HPV), se le donne non hanno fatto il test di recente. Possono anche eseguire un esame di diagnostica per immagini o una procedura. Ad esempio, possono eseguire una biopsia se i risultati degli esami del sangue o del Pap test sono anomali o non identificano la causa del sanguinamento. Esami e procedure di diagnostica per immagini L’ecografia transvaginale (eseguita utilizzando un piccolo dispositivo a ultrasuoni manuale inserito attraverso la vagina per esaminare l’interno dell’utero) è spesso utilizzata per verificare la presenza di neoformazioni nell’utero e può stabilire se sia presente un ispessimento dell’epitelio uterino. L’ispessimento dell’epitelio uterino può derivare da condizioni non cancerose come polipi o fibromi o cambiamenti ormonali. (I cambiamenti ormonali che causano sanguinamento uterino anomalo possono determinare tali ispessimenti, che possono provocare lo sviluppo di cellule precancerose e aumentare il rischio di tumore dell’endometrio.) Viene condotta un’ecografia transvaginale nelle seguenti condizioni (che includono la maggior parte delle donne con sanguinamento uterino anomalo): Fattori di rischio di tumore dell’endometrio, come obesità, diabete, ipertensione, sindrome dell’ovaio policistico ed eccesso di peluria (irsutismo), a prescindere dall’età

Età pari o superiore ai 45 anni (o inferiore in caso di fattori di rischio)

Sanguinamento continuato nonostante il trattamento ormonale

Impossibilità di esaminare adeguatamente gli organi pelvici o riproduttivi durante l’esame obiettivo

Risultati che suggeriscono anomalie ovariche o uterine all’esame obiettivo L’ecografia transvaginale può individuare la maggior parte dei polipi, dei fibromi, delle anomalie delle ovaie e zone di ispessimento dell’epitelio uterino (che possono essere precancerose). Se l’ecografia transvaginale individua aree di ispessimento, possono essere effettuati altri esami per controllare la presenza di piccoli polipi o altre masse. Possono essere prescritti uno o entrambi i seguenti esami: Ecoisterografia (ecografia eseguita dopo aver infuso una soluzione salina nell’utero)

Isteroscopia (inserimento di una sonda di visualizzazione attraverso la vagina per osservare l’utero) Alcune analisi possono essere eseguite nello studio del medico. Se l’ambulatorio del medico non è in grado di fornire l’isteroscopia, la procedura viene eseguita in ospedale in regime ambulatoriale. Di solito viene anche eseguita una biopsia endometriale per controllare alterazioni precancerose e la presenza di tumori in donne con le seguenti caratteristiche: Età di almeno 45 anni e uno o più fattori di rischio di tumore dell’endometrio (vedere sopra)

Età inferiore a 45 anni e vari fattori di rischio di tumore dell’endometrio

Sanguinamento persistente e ricorrente nonostante il trattamento

Ispessimento dell’epitelio uterino (individuato mediante ecografia transvaginale)

Risultati inconcludenti dell’ecografia transvaginale