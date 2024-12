Infezione vaginale da lieviti (candidosi)

Nelle donne in età fertile, le infezioni da lieviti dovute a Candida albicans sono particolarmente comuni. Normalmente, questo lievito risiede nella cute o nell’intestino, da cui può diffondersi alla vagina. Le infezioni da lieviti non sono trasmesse per via sessuale;

Le infezioni vaginali da lievito sono più probabili nelle donne

in gravidanza

hanno il diabete

con un sistema immunitario indebolito, soppresso da farmaci (come corticosteroidi o chemioterapici) o compromesso da patologie (come l’AIDS)

che assumono antibiotici

Gli antibiotici assunti per via orale tendono a distruggere i batteri vaginali che normalmente impediscono lo sviluppo dei lieviti. Pertanto, il loro impiego aumenta il rischio di sviluppare infezioni da lieviti.

Tali infezioni si manifestano soprattutto poco prima del ciclo mestruale.

Dopo la menopausa, le infezioni da lieviti sono meno comuni, a eccezione delle donne che assumono terapia ormonale in menopausa.