Esame e talora coltura di un campione delle secrezioni o di un campione di urina

I medici sospettano la tricomoniasi nelle seguenti persone:

Donne con infezioni vaginali, nonché i loro partner sessuali

Uomini con infezioni uretrali, nonché i loro partner sessuali

Questo microrganismo è molto più difficile da identificare nell’uomo piuttosto che nella donna.

Nelle donne, la diagnosi di solito viene formulata rapidamente eseguendo l’esame microscopico di un campione di secrezione vaginale, identificando il microrganismo. Se i risultati non sono chiari, il campione viene sottoposto a coltura per diversi giorni.

Negli uomini, un campione di secrezione dal pene (raccolta al mattino, prima di urinare) può essere osservata al microscopio e inviata in laboratorio per la coltura. In alternativa, i medici a volte eseguono esami per identificare il materiale genetico caratteristico (DNA o RNA) del microrganismo utilizzando tecniche che aumentano la quantità di materiale genetico dei batteri. Questo tipo di analisi è definito test di amplificazione degli acidi nucleici (Nucleic Acid Amplification Test, NAAT). Queste tecniche rendono più semplice la rilevazione dei microrganismi.

Occasionalmente, l’esame microscopico dell’urina rileva il Trichomonas, ma l’identificazione è più facile se si effettua un’urinocoltura.

Solitamente si eseguono anche analisi per altre ITS, dato che in molte persone affette da tricomoniasi sono contemporaneamente presenti la gonorrea o la clamidia.