Vaginosi batterica (VB)

Antibiotici

La vaginosi batterica viene trattata con un antibiotico (come metronidazolo o clindamicina). Il metronidazolo assunto per via orale è il trattamento preferito per le donne che non sono in stato di gravidanza, Altri trattamenti sono il metronidazolo o la clindamicina, somministrati come farmaci vaginali. Le donne che utilizzano creme a base di clindamicina non devono utilizzare prodotti contraccettivi in lattice (come preservativi o diaframmi), in quanto la crema indebolisce il lattice.

Un altro possibile trattamento è la terapia antibiotica con secnidazolo. Il suo vantaggio è che è necessaria solo una dose.

Sapevate che...

I medici preferiscono trattare le donne in stato di gravidanza con metronidazolo o clindamicina somministrati come farmaci vaginali.

Trattata, la vaginosi batterica in genere si risolve in pochi giorni, ma di solito recidiva. Se le recidive sono frequenti, gli antibiotici possono dover essere assunti per varie settimane o mesi.

Il trattamento dei partner sessuali non è raccomandato.