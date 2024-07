Bere liquidi

Talvolta liquidi per via endovenosa

Talvolta, antibiotici

Di solito l’unico trattamento necessario per la gastroenterite da E. coli è il riposo a letto e l’assunzione di un’adeguata quantità di liquidi.

Se la diarrea è prolungata o se il soggetto diventa gravemente disidratato, vengono somministrati liquidi ed elettroliti per via endovenosa.

Dato che i bambini possono disidratarsi più rapidamente, devono ricevere liquidi con l’appropriata miscela di sali e zuccheri. Una qualunque delle soluzioni disponibili in commercio che servono per reintegrare i liquidi e gli elettroliti perduti (soluzioni reidratanti orali) è soddisfacente. Bevande gassate, tè, bevande per lo sport, bevande contenenti caffeina e succhi di frutta non sono appropriati. Proseguire l’allattamento al seno se possibile.

Il medico può prescrivere un farmaco per controllare la diarrea, come il difenossilato, oppure suggerire l’uso di un farmaco da banco, come la loperamide. In genere questi farmaci (detti farmaci antidiarroici) sono sicuri per gli adulti con diarrea acquosa. Questi farmaci non vengono prescritti ai bambini di età inferiore ai 18 anni con diarrea acuta. I farmaci antidiarroici non vengono somministrati neanche in caso di uso recente di antibiotici, diarrea emorragica, presenza di piccole quantità di sangue nelle feci invisibili ad occhio nudo o diarrea accompagnata da febbre.

Non vengono somministrati antibiotici per la colite emorragica causata da E. coli O157:H7, dal momento che non riducono i sintomi, non prevengono la diffusione dell’infezione e, di fatto, aumentano il rischio di sviluppare la sindrome emolitico-uremica. Tuttavia, gli antibiotici possono essere somministrati ai soggetti con diarrea causata dagli altri sottotipi di E. coli. Per esempio, vengono somministrati antibiotici ai soggetti con diarrea causata da E. coli enterotossigeno, la causa più comune di diarrea del viaggiatore. I medici non conoscono tuttavia la causa della diarrea finché non sono disponibili i risultati degli esami delle feci, in genere dopo la prima valutazione medica. Pertanto, stimano il rischio di una persona di avere i vari tipi di gastroenterite da E. coli quando decidono se prescrivere antibiotici prima che siano disponibili i risultati delle analisi.

La colite emorragica alla fine si risolve spontaneamente. Tuttavia, i soggetti che sviluppano complicanze come la sindrome emolitico-uremica necessitano probabilmente di terapia intensiva in ospedale e possono aver bisogno di dialisi renale e altri trattamenti specifici.