La diarrea del viaggiatore è caratterizzata da diarrea, nausea e vomito che di solito insorgono in chi viaggia in regioni del mondo dove la depurazione dell’acqua è scarsa.

La diarrea del viaggiatore può essere causata da batteri, parassiti o virus.

Gli organismi che provocano il disturbo sono generalmente acquisiti da cibo o acqua, specialmente nei Paesi nei quali l’acqua potrebbe non essere trattata adeguatamente.

Nausea, vomito, crampi addominali e diarrea possono presentarsi con vari livelli di gravità.

La diagnosi di solito si basa sulla valutazione del medico, ma talvolta viene analizzata la presenza di organismi nelle feci.

Il trattamento prevede l’assunzione di abbondanti liquidi e talvolta farmaci antidiarroici o antibiotici.

Misure preventive comprendono il consumo esclusivo di bevande carbonate in bottiglia, l’astensione dal consumo di verdure o frutta non cotte, dall’uso di cubetti di ghiaccio e l’uso di acqua in bottiglia per lavarsi i denti.

(Vedere anche Panoramica sulla gastroenterite.)

La diarrea del viaggiatore compare quando i soggetti sono esposti a batteri, virus o, meno comunemente, parassiti a cui sono stati poco esposti in precedenza e contro i quali non hanno pertanto sviluppato immunità. Gli organismi normalmente si acquisiscono con cibo o acqua (anche l’acqua utilizzata per lavare gli alimenti).

La diarrea del viaggiatore si riscontra principalmente nei Paesi dove l’acqua della rete idrica non viene trattata in modo adeguato.

I batteri Escherichia coli (E. coli) sono gli organismi che più verosimilmente causano la diarrea del viaggiatore, in particolare i tipi di E. coli che producono certe tossine e alcuni virus come il norovirus, che ha rappresentato un problema particolare su alcune navi da crociera.

Anche evitando di bere l’acqua locale, il rischio di infezione esiste lavando i denti con uno spazzolino non sciacquato bene, consumando bevande in bottiglia con ghiaccio prodotto con acqua locale o cibo non sottoposto ad adeguate procedure di manipolazione o lavato con acqua locale. I soggetti che assumono farmaci che riducono l'acido gastrico (come antiacidi, bloccanti dei recettori H2 e inibitori della pompa protonica) sono a rischio di sviluppare una forma più grave.

Sintomi della diarrea del viaggiatore Possono insorgere i sintomi seguenti di diarrea del viaggiatore, in qualsiasi combinazione e con qualsiasi grado di gravità: Nausea

Vomito

Rumori intestinali

Crampi addominali

Diarrea

Febbre Questi sintomi esordiscono 12-72 ore dopo l’ingestione di cibo o acqua contaminati. Nausea, cefalea e dolori muscolari sono particolarmente comuni nelle infezioni causate dal norovirus. Raramente, la diarrea è emorragica. La maggior parte dei casi è lieve e scompare senza alcun trattamento entro 3-5 giorni.

Diagnosi di diarrea del viaggiatore Valutazione medica

Raramente esami delle feci Raramente sono necessari esami diagnostici, ma a volte vengono analizzati campioni di feci per la presenza di batteri, virus o parassiti, solitamente in soggetti con febbre, grave dolore addominale e diarrea emorragica.

Trattamento della diarrea del viaggiatore Fluidi

Farmaci che interrompono la diarrea (farmaci antidiarroici)

Talvolta antibiotici o farmaci antiparassitari In caso di sintomi, il trattamento include l’assunzione di abbondanti liquidi e farmaci antidiarroici come la loperamide. Questi farmaci non vengono prescritti ai bambini di età inferiore ai 18 anni con diarrea acuta. I farmaci antidiarroici non vengono somministrati neanche in caso di uso recente di antibiotici, diarrea emorragica, presenza di piccole quantità di sangue nelle feci invisibili ad occhio nudo o diarrea accompagnata da febbre. Gli antibiotici non sono necessari in caso di diarrea del viaggiatore lieve. Se tuttavia la diarrea è più grave (3 o più evacuazioni di feci molli nell’arco di 8 ore), spesso si somministrano antibiotici. Agli adulti si possono prescrivere ciprofloxacina, levofloxacina, azitromicina o rifaximina. Ai bambini può essere somministrata azitromicina. Non vengono somministrati antibiotici se la causa è un virus. Se nelle feci viene identificato un parassita, vengono prescritti farmaci antiparassitari. I viaggiatori sono invitati a rivolgersi a un medico se presentano febbre o sangue nelle feci.

Prevenzione della diarrea del viaggiatore Consumo sicuro di cibo e acqua I viaggiatori devono mangiare solo in ristoranti sicuri e non devono consumare nessun tipo di cibo o bevanda dai venditori ambulanti. Sono generalmente sicuri i cibi cotti, ancora caldi quando vengono serviti. Si deve evitare il consumo di insalate che contengono verdure o frutta non cotte e salsa lasciata sulla tavola in contenitori aperti. Ogni tipo di frutto deve essere pelato. I viaggiatori devono bere solo bevande gassate in bottiglia o bevande composte da acqua che è stata bollita. Persino i cubetti di ghiaccio devono essere fatti con acqua che è stata bollita. Rappresentano un aumentato rischio di infezione i buffet e i fast-food. La profilassi antibiotica è raccomandata solo per i soggetti particolarmente sensibili alle conseguenze della diarrea del viaggiatore, come coloro che hanno un sistema immunitario compromesso, sono affetti da malattia infiammatoria intestinale o da HIV, hanno subito un trapianto d’organo, hanno una malattia renale o cardiaca grave. L’antibiotico prescritto più comunemente è la rifaximina. Alcuni viaggiatori, invece, per la prevenzione prendono il subsalicilato di bismuto piuttosto che un antibiotico.