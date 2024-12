Broncoscopia

A volte, nell’ambito di un esame broncoscopio, i medici eseguono ulteriori procedure per raccogliere campioni da esaminare in laboratorio.

Il lavaggio broncoalveolare è una procedura che consente di raccogliere i campioni prelevati dalle piccole vie aeree e dalle sacche d’aria (alveoli), non visibili con il broncoscopio. Dopo aver introdotto lo strumento in una via aerea di piccolo calibro, il medico instilla una soluzione salina (soluzione fisiologica). Successivamente, il liquido viene aspirato dal broncoscopio, insieme a cellule e batteri. L’esame del materiale al microscopio è utile ai fini della diagnosi di infezioni e forme cancerose. Il liquido può inoltre essere collocato in contenitori in cui siano presenti sostante nutritive speciali, quindi lasciato per un certo lasso di tempo per verificare l’eventuale crescita di batteri (colture). Questa rappresenta la procedura migliore per la diagnosi di infezioni.

La biopsia polmonare transbronchiale prevede il prelievo di un campione (frammento) di tessuto polmonare mediante l’impiego di un forcipe introdotto lungo un canale nel broncoscopio. Il broncoscopio viene fatto avanzare progressivamente nelle piccole vie aeree, fino al raggiungimento dell’area di interesse. Per meglio orientarsi nell’identificazione dell’area di interesse, è possibile usare il fluoroscopio (dispositivo per immagini basato sull’impiego di raggi x per segnalare la presenza di strutture interne all’organismo su un monitor). Inoltre, tale guida può diminuire il rischio di perforare accidentalmente il polmone, causando il passaggio di aria nella cavità pleurica (pneumotorace). Sebbene la biopsia transbronchiale polmonare aumenti il rischio di complicanze, fornisce ulteriori informazioni diagnostiche e può rendere inutile un intervento chirurgico più impegnativo.

In alcuni casi, il paziente si sottopone ad agoaspirato transbronchiale. L’agoaspirato transbronchiale è una tecnica praticata occasionalmente in cui si introduce, attraverso il broncoscopio, un ago nella parete bronchiale. L’ago può essere fatto passare attraverso la parete di una grande via aerea sotto visualizzazione diretta o attraverso la parete di una via aerea piccola mediante l’impiego di un’apparecchiatura a raggi X per la visualizzazione. Il medico può essere in grado di prelevare campioni di cellule da linfonodi sospetti da analizzare al microscopio. L’ecografia endobronchiale (endobronchial ultrasonography, EBUS) può essere utilizzata per guidare l’agobiopsia.

Con il lavaggio bronchiale, una soluzione salina viene iniettata attraverso il broncoscopio e successivamente aspirata dalle vie aeree. Le cellule e altri materiali recuperati possono quindi essere esaminati per aiutare a identificare la malattia polmonare. Il lavaggio bronchiale è simile al lavaggio broncoalveolare, ma utilizza una quantità di soluzione salina molto inferiore.

Nello spazzolamento bronchiale, uno spazzolino viene fatto avanzare attraverso il broncoscopio e utilizzato per mobilizzare le cellule dalle aree interessate in modo da poterle esaminare.

La broncoscopia a navigazione utilizza il software per combinare le immagini ottenute dalla tomografia computerizzata (TC) e costruire una mappa “virtuale” (in 3 dimensioni) del polmone. La mappa viene utilizzata per identificare un percorso verso un’area bersaglio per la biopsia che è profonda (nella periferia) nel polmone. Tali aree sono più difficili da raggiungere con la broncoscopia rispetto alle aree non troppo lontane nella periferia polmonare. Durante la broncoscopia a navigazione, le immagini del broncoscopio possono essere combinate con la mappa virtuale in tempo reale per guidare il broncoscopio lungo il percorso migliore. La broncoscopia a navigazione elettromagnetica è una forma di broncoscopia a navigazione in cui vengono utilizzate anche immagini derivate da un campo elettromagnetico.