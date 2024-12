Sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS)

In assenza di un trattamento tempestivo, molti pazienti con ARDS non sopravvivono. Tuttavia, a seconda del disturbo di base, con un trattamento adeguato circa il 60-75% di tutti i soggetti affetti da ARDS sopravvive.

I pazienti che rispondono prontamente al trattamento spesso guariscono in maniera completa, con danni polmonari a lungo termine modesti o assenti. I pazienti che necessitano di assistenza con un ventilatore meccanico (una macchina che favorisce l’immissione e l’emissione dell’aria nei e dai polmoni) per lunghi periodi sono a maggior rischio di andare incontro a cicatrizzazione polmonare. Tale processo può migliorare in pochi mesi dopo il distacco dal ventilatore meccanico. Se estesa, la formazione di tessuto cicatriziale nei polmoni può alterare in modo permanente la funzionalità polmonare, in misura evidente nel corso di certe attività quotidiane. In presenza di tessuto cicatriziale di proporzioni inferiori, la funzionalità polmonare può essere alterata solo quando i polmoni sono messi sotto sforzo, ad esempio, durante attività fisica o malattia.

Molti pazienti subiscono un importante calo ponderale e di tono muscolare durante la malattia. La riabilitazione in ospedale può essere utile per riacquistare forza e indipendenza.