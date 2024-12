Beta-bloccanti

In alcuni casi riparazione chirurgica dell’aorta e delle valvole

Talvolta un busto e riparazione chirurgica per la curvatura della colonna vertebrale

Non esiste alcuna terapia risolutiva per la sindrome di Marfan né per correggere l’alterazione nel tessuto connettivo.

Il trattamento della sindrome di Marfan mira a prevenire e/o risolvere complicanze pericolose.

I beta-bloccanti (come atenololo e propranololo) sono farmaci che rallentano la frequenza cardiaca e diminuiscono la forza delle contrazioni cardiache. Questi farmaci sono somministrati per diminuire l’intensità del flusso sanguigno nell’aorta. Tuttavia, in presenza di un’aorta dilatata o con un aneurisma, la sezione colpita deve essere riparata o sostituita chirurgicamente. Anche il rigurgito valvolare grave viene riparato chirurgicamente. Le donne in stato interessante corrono un rischio superiore di sviluppare complicanze a carico dell’aorta; in questi casi è necessario prendere in considerazione la riparazione dell’aorta prima del concepimento. Per ridurre la pressione arteriosa possono anche essere somministrati bloccanti dei recettori dell’angiotensina II (come losartan e candesartan).

Il distacco del cristallino o della retina può, in genere, essere trattato chirurgicamente.

Per trattare l’anomala curvatura della colonna vertebrale (scoliosi) si utilizza un busto per il maggior tempo possibile. Tuttavia, alcuni bambini richiedono l’intervento chirurgico per correggere la curva.

I pazienti dovrebbero ricevere consulenza psicologica; insieme alla propria famiglia, possono ottenere maggiori informazioni dalla National Marfan Foundation.