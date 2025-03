Metabolismo dei farmaci

Per quasi tutti i farmaci, la velocità di metabolizzazione di ciascun enzima di una determinata via metabolica possiede un limite superiore (limite di capacità). Tuttavia, alle concentrazioni terapeutiche della maggior parte dei farmaci, di solito viene occupata soltanto una piccola frazione dei siti enzimatici e la velocità di metabolizzazione aumenta con l'aumentare della concentrazione del farmaco. In questi casi, definiti come eliminazione di primo ordine (o cinetica), la velocità del metabolismo del farmaco è una frazione costante della quantità di farmaco che rimane nell'organismo (ossia, il farmaco ha una specifica emivita).

Per esempio, qualora 500 mg siano presenti nel corpo al tempo zero, dopo il metabolismo 250 mg possono essere presenti ad 1 h e 125 mg a 2 h (avendo così il farmaco emivita di 1 h). Tuttavia, quando la maggior parte dei siti enzimatici è stata occupata, il metabolismo avviene alla sua massima velocità e non aumenta in maniera proporzionale alla concentrazione del farmaco; invece, viene metabolizzata per unità di tempo una quantità fissa di farmaco (cinetica di ordine 0). In questo caso, se 500 mg sono presenti nel corpo al tempo zero, dopo il metabolismo, 450 mg possono essere presenti a 1 h e 400 mg a 2 h (illustrando una clearance massima di 50 mg/h e nessuna emivita specifica). Se la concentrazione del farmaco aumenta, il metabolismo si sposta da una cinetica di primo ordine a una di ordine zero.