Esami del sangue

A volte biopsia epatica

Il medico sospetta la colestasi nei pazienti con ittero e cerca di stabilire se la causa sia intraepatica o extraepatica sulla base dei sintomi e dei risultati dell’esame obiettivo.

L’uso recente di farmaci che possono causare colestasi è indicativo di una causa intraepatica. Anche la presenza di piccoli vasi sanguigni ragniformi visibili sulla cute (denominati angiomi stellati), di un ingrossamento della milza e di liquido nella cavità addominale (ascite), ossia segni di una malattia epatica cronica, suggerisce una causa intraepatica.

Caratteristiche che suggeriscono un’origine extraepatica comprendono alcuni tipi di dolore addominale (come un dolore intermittente nel quadrante superiore destro dell’addome, e talvolta anche alla spalla destra) e una cistifellea ingrossata (rilevabile alla palpazione in occasione di un esame obiettivo o con le tecniche di diagnostica per immagini).

Alcuni sintomi (come perdita di appetito, nausea e vomito) non indicano se la causa sia intraepatica o extraepatica.

Generalmente, vengono effettuati esami del sangue per misurare i valori di due enzimi (la fosfatasi alcalina e la gamma-glutamil transpeptidasi) che sono molto elevati nelle persone con colestasi. Tuttavia, se il livello di fosfatasi alcalina è molto alto, ma il livello della gamma-glutamil transpeptidasi è normale, la causa del livello elevato di fosfatasi alcalina probabilmente non è la colestasi. L’esame del sangue che misura il livello di bilirubina indica l’entità della colestasi ma non la causa.

Se i risultati degli esami del sangue sono anomali si ricorre quasi sempre alla diagnostica per immagini, di solito l’ecografia. Al posto dell’ecografia, o in aggiunta ad essa, si può ricorrere alla tomografia computerizzata (TC) o talvolta alla risonanza magnetica per immagini (RMI). Se la causa sembra essere intraepatica, in genere si esegue una biopsia epatica che di solito permette di stabilire la diagnosi.

Se la causa sembra essere un’ostruzione dei dotti biliari, di solito sono necessarie immagini più precise di tali dotti. Generalmente, si effettua una delle seguenti procedure: