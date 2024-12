L’anello vaginale contraccettivo è un piccolo anello di plastica posizionato all’interno della vagina. Rilascia estrogeni e progestina per prevenire la gravidanza. Di solito l’anello rimane inserito per 3 settimane e viene estratto per 1 settimana. Durante tale settimana si può avere il ciclo mestruale. Finita tale settimana, si inserisce un nuovo anello. Alcuni medici fanno usare l’anello per 5 settimane e poi lo sostituiscono con uno nuovo.

Si potrebbe dover usare un metodo di controllo delle nascite di riserva (come il preservativo) durante la prima settimana di utilizzo dell’anello

Potrebbe essere più facile rammentare di usare un anello una volta ogni 3-5 settimane piuttosto che prendere la pillola ogni giorno o applicare un cerotto ogni settimana

D’altra parte, dato che l’anello non si vede né si avverte, è facile dimenticarsi di toglierlo e sostituirlo

Gli effetti collaterali dell’anello sono simili a quelli della pillola e del cerotto