Panoramica sulle patologie mammarie

Le patologie mammarie possono essere di natura non cancerosa (benigna) o cancerosa (maligna). La maggior parte è di tipo benigno e non rappresenta un pericolo per la vita; spesso non richiede trattamento, al contrario del cancro della mammella che deve essere trattato e può rendere necessario un intervento chirurgico o altri trattamenti oncologici intensivi. Tuttavia, i potenziali problemi possono spesso essere identificati tempestivamente mediante:

Esame senologico regolare da parte di un professionista sanitario

Mammografie come raccomandato

La diagnosi precoce del tumore della mammella è fondamentale per il successo del trattamento.

Le donne devono avere familiarità con l’aspetto e la sensibilità normali delle proprie mammelle e dei propri capezzoli. Se una donna nota un cambiamento, può eseguire l’autopalpazione delle mammelle. Qualsiasi cambiamento deve essere riferito immediatamente al medico. La maggior parte delle organizzazioni mediche non raccomanda più l’autopalpazione delle mammelle mensile o settimanale come metodo regolare per controllare la presenza di tumori. L’esecuzione di questi esami in assenza di noduli o altre alterazioni non aiuta a individuare tempestivamente il cancro della mammella nelle donne che si sottopongono regolarmente alle mammografie di screening.

Dato che il cancro della mammella colpisce anche gli uomini, anch’essi devono essere consapevoli di eventuali cambiamenti dei capezzoli o intorno ai capezzoli.

Sintomi delle patologie mammarie I sintomi correlati alla mammella sono comuni e sono causa di milioni di visite mediche ogni anno. Questi sintomi includono Dolore della mammella

Noduli mammari

Una secrezione dal capezzolo

Cambiamenti della cute della mammella (ad esempio la cute della mammella può apparire butterata, raggrinzita, arrossata, ispessita o con infossature) Struttura della mammella L’insorgenza di sintomi non comporta necessariamente la presenza di un cancro della mammella o di un’altra malattia grave. Ad esempio, la sensibilità mammaria mensile, associata ai cambiamenti ormonali che precedono il ciclo mestruale, non indica una patologia grave. Tuttavia, le donne dovrebbero rivolgersi al medico se osservano qualsiasi cambiamento in una delle mammelle, e in particolare: un nodulo o una zona ispessita che risulta chiaramente diversa alla palpazione rispetto al rimanente tessuto mammario

un nodulo attaccato alla cute o alla parete toracica

un nodulo che non scompare

gonfiore che non scompare

cute a buccia d’arancia, raggrinzita, arrossata, ispessita o rugosa

cute a scaglie attorno al capezzolo

cambiamenti nella forma della mammella

cambiamenti nel capezzolo, ad esempio introversione

secrezioni dal capezzolo, in particolare se contenenti sangue e/o si verificano spontaneamente (senza stimolare o schiacciare il capezzolo con altri mezzi) Tabella Sintomi mammari comuni