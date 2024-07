I sintomi dell’arteriopatia periferica occlusiva variano a seconda

Di quale arteria è colpita

Del grado d’ostruzione dell’arteria

Del fatto che il restringimento avvenga gradualmente o improvvisamente

In genere, si deve verificare un’ostruzione di circa il 70% del lume arterioso prima della comparsa dei sintomi. Il restringimento graduale di un’arteria può causare una sintomatologia meno grave dell’ostruzione improvvisa, anche se alla fine l’ostruzione diventa completa. I sintomi possono essere meno gravi, poiché il restringimento graduale permette ai vasi adiacenti di aumentare di calibro o di formare nuovi vasi (definiti vasi collaterali). Pertanto, il tessuto colpito può ancora essere irrorato di sangue. Se un’arteria si ostruisce improvvisamente, non c’è tempo per la formazione di vasi collaterali, per cui i sintomi di solito sono gravi.

L’ostruzione improvvisa e completa di un’arteria di una gamba o di un braccio può causare dolore intenso e intorpidimento dell’arto interessato. La gamba o il braccio del paziente appaiono pallidi o bluastri (cianotici) oppure evidenziano un netto cambiamento di colore. A valle della zona ostruita non è possibile percepire la pulsazione delle arterie. Una riduzione drastica e improvvisa del flusso ematico a un arto rappresenta un’urgenza medica. L’assenza di flusso può causare rapidamente perdita di sensibilità o paralisi di un arto. Se il flusso sanguigno è assente troppo a lungo, il tessuto può morire e potrebbe rendersi necessario amputare l’arto.

La claudicatio intermittens, il sintomo più frequente dell'arteriopatia periferica, è causata dal restringimento progressivo di un'arteria della gamba. Dà una sensazione di dolore crampiforme o di stanchezza a livello dei muscoli delle gambe, ma non alle articolazioni. La claudicazione intermittente si verifica regolarmente e prevedibilmente sotto sforzo, ma si risolve sempre con il riposo. Il dolore muscolare si avverte durante il cammino, inizia più rapidamente ed è di maggiore intensità quando il soggetto cammina con andatura spedita o in salita. Spesso, dopo 1-5 minuti di riposo (non è indispensabile la posizione seduta), il soggetto può ripercorrere la stessa distanza, sebbene la ripresa del cammino determinerà di nuovo l’insorgenza del dolore. In genere, il dolore compare al polpaccio, ma può anche manifestarsi a livello della coscia, dell’anca o dei glutei, in base alla sede dell’ostruzione. Molto raramente, compare dolore ai piedi.

Arteriopatia periferica Video

Con il progredire dell’ostruzione arteriosa nella gamba, si riduce la distanza che il soggetto può percorrere senza avvertire dolore. Alla fine, quando la malattia diventa molto grave, i muscoli della gamba sono dolenti anche a riposo, soprattutto quando il soggetto è in posizione sdraiata. Di solito, il dolore inizia al polpaccio o sull’avampiede, è grave e continuo e peggiora se la gamba viene sollevata. Il dolore spesso disturba il sonno. Per trovare sollievo, il soggetto può mettere i piedi fuori dal letto, oppure mettersi a sedere con le gambe flesse.

Le ostruzioni estese delle arterie delle braccia, seppur rare, provocano affaticamento, crampi o sensazione dolorosa ai muscoli delle braccia, quando queste vengono usate ripetutamente.

Arteriopatia periferica (alterazioni cutanee) Immagine DOTT. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Se la riduzione dell’apporto di sangue è solo lieve o moderata, la gamba o il braccio possono apparire quasi normali. Quando l’apporto di sangue a un piede è gravemente ridotto, il piede può apparire freddo e il medico potrebbe avere bisogno di strumenti specifici per rilevare il polso pedidio. La cute del piede o della gamba appare secca, desquamata, lucida o screpolata. Le unghie possono non crescere normalmente e i peli della gamba possono non crescere. Con la progressione del restringimento arterioso, un soggetto può sviluppare ferite che non guariscono facilmente, di solito alle dita o ai talloni e, talvolta, nella parte inferiore della gamba, specialmente a seguito di un trauma. Sono frequenti infezioni che si aggravano rapidamente. Nei soggetti con arteriopatia periferica occlusiva grave, le ferite cutanee possono richiedere settimane o mesi per guarire, ma possono anche non guarire. Possono svilupparsi ulcere ai piedi. In genere i muscoli delle gambe si riducono di volume (atrofia). Un’ostruzione di grosse dimensioni può provocare gangrena (morte del tessuto causata da una mancanza di apporto di sangue).

In alcuni soggetti con claudicazione stabile e prevedibile, la patologia può peggiorare all’improvviso. Per esempio, il dolore al polpaccio, che compare dopo aver camminato per 10 isolati, può improvvisamente manifestarsi dopo un solo isolato. Questo cambiamento può indicare la formazione di un coagulo in un’arteria della gamba. Questi soggetti devono consultare immediatamente un medico.