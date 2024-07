La chetoacidosi alcolica è una complicanza dell’abuso di alcol e della denutrizione, che causa un eccesso di acidi nel circolo sanguigno, provocando vomito e dolore addominale.

(Vedere anche Diabete mellito)

I soggetti che consumano molto alcol in un’unica occasione spesso vomitano ripetutamente e smettono di mangiare. Se il vomito e la denutrizione persistono per un giorno o più, le normali riserve di zucchero (glucosio) nel fegato si riducono. Le basse riserve di glucosio associate alla mancata assunzione di cibo causano una diminuzione dei livelli di glucosio nel sangue. I bassi livelli di glucosio nel sangue riducono la secrezione di insulina. Senza insulina, la maggior parte delle cellule non è in grado di sfruttare l’energia del glucosio presente nel sangue. Le cellule hanno bisogno di energia per sopravvivere, quindi utilizzano altri sistemi per ottenere energia. Le cellule adipose iniziano a degradarsi e liberano composti detti chetoni. I chetoni forniscono energia alle cellule, ma determinano anche un’eccessiva acidità nel sangue (chetoacidosi). Questo tipo di chetoacidosi è simile alla chetoacidosi che insorge con il diabete, ma a differenza della chetoacidosi diabetica, i livelli di glucosio nel sangue sono bassi.

Sintomi della chetoacidosi alcolica I sintomi della chetoacidosi alcolica includono: Sete eccessiva

Nausea

Vomito

Dolore addominale La respirazione tende a divenire profonda e rapida in quanto l’organismo tenta di correggere l’acidità del sangue. In un soggetto con disturbo da uso di alcol sintomi simili possono essere causati da pancreatite acuta, avvelenamento da metanolo (alcol di legno) o glicole etilenico (liquido antigelo) oppure da chetoacidosi diabetica. Prima di diagnosticare la chetoacidosi alcolica, il medico deve escludere queste altre cause.

Diagnosi di chetoacidosi alcolica Esami del sangue e delle urine Il medico basa la diagnosi sui sintomi caratteristici e sulla loro correlazione all’abuso di alcol, a cui associa i risultati degli esami di laboratorio che mostrano quantità elevate di chetoni e acidi nel circolo sanguigno, ma livelli di glucosio nel sangue normali o bassi.