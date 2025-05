Esame e coltura dei liquidi provenienti dalla ferita

Talvolta, intervento chirurgico esplorativo o biopsia per ottenere un campione di tessuto

Il sospetto di gangrena gassosa sorge sulla base dei sintomi e dei risultati di un esame obiettivo.

Si esegue una radiografia per verificare la presenza di bolle di gas nel tessuto muscolare, oppure una TC o una RMI per verificare se siano presenti aree di tessuto muscolare necrotico. Questi riscontri supportano la diagnosi. Comunque, le bolle di gas possono comparire anche in altre infezioni anaerobiche.

I liquidi provenienti dalla ferita vengono esaminati al microscopio per verificare la presenza di clostridi e vengono inviati a un laboratorio allo scopo di far crescere (in coltura) i batteri, se presenti, ed esaminarli. Le colture possono confermare la presenza di clostridi. Comunque, non sempre la presenza di clostridi è indicazione di gangrena gassosa.

La conferma della diagnosi spesso richiede un intervento chirurgico esplorativo o la rimozione di un campione di tessuto per l’esame al microscopio (biopsia), per verificare la presenza delle caratteristiche alterazioni nei muscoli.