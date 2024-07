Offuscamento della vista

Il medico inizia ponendo al paziente domande sui sintomi e sull'anamnesi. Esegue quindi un esame obiettivo. I risultati dell’anamnesi e dell’esame obiettivo spesso suggeriscono una causa della vista offuscata e gli esami da effettuare (vedere la tabella Alcune cause e caratteristiche della vista offuscata).

Il medico può rivolgere diverse domande sui sintomi poiché è importante comprendere esattamente che cosa il soggetto intende per vista offuscata. Per esempio, i soggetti che hanno effettivamente perso la vista in una parte del campo visivo (difetto del campo visivo) possono descrivere questa sensazione solo come vista offuscata. La presenza di altri sintomi oculari, come arrossamento degli occhi, sensibilità alla luce, corpi mobili, una sensazione di lampi luminosi improvvisi che sembrano fulmini, macchie o stelle (fotopsie) e dolore con occhio a riposo o in movimento, aiuta il medico a determinare la causa. Il medico pone anche domande sugli effetti dell’oscurità (visione notturna) e delle luci intense (per esempio, se causano visione sfocata, la visione di stelle o aloni) e se il paziente indossa occhiali correttivi.

Il medico pone anche domande sui sintomi delle cause possibili e sulla presenza di patologie note per essere fattori di rischio per disturbi oculari (per esempio, ipertensione arteriosa, diabete, infezione da HIV o AIDS e anemia falciforme).

Una visita oculistica potrebbe essere sufficiente.

L’esame dell’acuità visiva (nitidezza della vista) è il primo passo. L’ideale sarebbe misurare l’acuità con la persona in piedi a circa 6 metri da una tabella oculistica standard (tabella di Snellen) appesa o proiettata su un muro. Se questo esame non può essere eseguito, si misura l’acuità da vicino utilizzando una tavola optometrica da vicino tenuta a circa 36 centimetri dall’occhio. Ciascun occhio viene valutato separatamente mentre l’altro viene coperto. L’acuità visiva viene misurata con e senza gli occhiali del paziente, se li indossa. Talvolta, il medico chiede al paziente di guardare attraverso un dispositivo dotato di un foro. Questo dispositivo di solito può correggere i vizi di rifrazione quasi completamente ma non corregge l’offuscamento della vista per altre cause.

Anche l’esame degli occhi è importante. Il medico esamina attentamente tutto l’occhio usando un oftalmoscopio (una luce con lente di ingrandimento che illumina il fondo oculare), una lampada a fessura (uno strumento che consente di esaminare l’occhio con un ingrandimento elevato) o entrambi. Spesso, per eseguire l’oftalmoscopia, si usa un collirio per dilatare l’occhio. Viene misurata la pressione all’interno dell’occhio (pressione intraoculare) (esame denominato tonometria).

I sintomi e i risultati dell’esame oculistico spesso aiutano a stabilire una causa. Per esempio, se l’acuità visiva si ripristina utilizzando lenti correttive o un occlusore oculare, e per il resto l’esame dell’occhio è normale, di solito la causa dell’offuscamento è un semplice vizio di rifrazione.

In un soggetto con una malattia improvvisa e urgente, i sintomi di ipermetropia possono essere più evidenti, anche per chi è intorno ai 40 anni d’età e non aveva mai avuto bisogno di lenti correttive per la lettura. L’ipermetropia precedentemente non riconosciuta è una causa comune di offuscamento della vista nei soggetti ricoverati.