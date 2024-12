Gonfiore palpebrale

Nella maggior parte dei casi, il medico è in grado di stabilire la causa dell’edema palpebrale in base ai sintomi e ai risultati dell’esame obiettivo, senza dover svolgere ulteriori test. Tuttavia, se sospetta una cellulite orbitale o una trombosi del seno cavernoso, il medico svolge immediatamente una tomografia computerizzata (TC) o una risonanza magnetica per immagini (RMI). Se sospetta un disturbo cardiaco, epatico, renale o tiroideo, il medico prescrive esami di laboratorio e talvolta vari esami di diagnostica per immagini.