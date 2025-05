Vitamina A palmitato

Integratori di zeaxantina e luteina

A volte, farmaci chiamati inibitori dell’anidrasi carbonica

A volte, chip informatici impiantati chirurgicamente

Nessun trattamento può invertire il danno causato dalla retinite pigmentosa. La vitamina A palmitato può aiutare a rallentare la progressione della malattia in alcuni soggetti. Gli integratori contenenti luteina e zeaxantina possono anche rallentare la velocità di perdita della vista. Ai soggetti che presentano gonfiore della retina (edema maculare) vengono somministrati farmaci inibitori dell’anidrasi carbonica (di solito acetazolamide o dorzolamide) per via orale o come colliri.

Un agente per la terapia genica, chiamato voretigene neparovovec-ryzl, può ripristinare parzialmente la vista nelle persone con una particolare mutazione, a condizione che abbiano ancora alcune cellule retiniche in grado di sopravvivere e riprodursi.

I soggetti che hanno perso completamente o quasi la vista possono essere sottoposti a un intervento chirurgico che prevede l’impianto di un chip elettronico nell’occhio che può ripristinare parzialmente la percezione di luci e forme.